Dywersja, sabotaż i podpalenie w Gdańsku? ABW zatrzymała podejrzanego Białorusina RDC 13.11.2024 10:36 Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zatrzymali w Warszawie Białorusina podejrzanego o próbę podpalenia obiektu w Gdańsku. To kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która na zlecenie obcych służb specjalnych miała dokonywać aktów sabotażu, w szczególności właśnie podpaleń. Zatrzymanemu prokuratura postawiła zarzuty. Grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

ABW (autor: GOV)

Kolejna osoba podejrzana o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywanie aktów dywersji i sabotażu na terenie Polski została zatrzymana przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

W komunikacie opublikowanym na stronie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego doprecyzowano, że Białorusina zatrzymano w Warszawie i jest on podejrzany o usiłowanie dokonania podpalenia obiektu zlokalizowanego w Gdańsku.

„Jest to kolejne zatrzymanie w śledztwie dotyczącym działania zorganizowanej grupy przestępczej, która – na zlecenie obcych służb specjalnych – dokonywała aktów sabotażu, w szczególności podpaleń” — napisał zespół prasowy ABW.

Rzecznik MSWiA Jacek Dobrzyński napisał w mediach społecznościowych, że decyzją sądu Białorusin najbliższe 3 miesiące spędzi w areszcie.

Funkcjonariusze #ABW zatrzymali kolejną osobę podejrzaną o udział w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywanie aktów dywersji i sabotażu na terenie Polski. Decyzją sądu Białorusin najbliższe 3 m-ce spędzi w areszcie https://t.co/yYoPPdh3Vx — Jacek Dobrzyński (@JacekDobrzynski) November 13, 2024

ABW przekazała w komunikacie, że obywatel Białorusi usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym na zlecenie obcego wywiadu. Grozi za to kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Podpalenia w Polsce

W styczniu i maju bieżącego roku ABW zatrzymała obywateli Polski, Ukrainy i Białorusi, odpowiedzialnych za podpalenia obiektów na terenie Gdańska, Gdyni i Marek, którzy przygotowywali się do podpaleń we Wrocławiu.

Funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. przedmioty mogące służyć do realizacji kolejnych tego rodzaju działań sabotażowych. Zatrzymanemu Białorusinowi prokuratura postawiła zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym oraz dokonywania aktów dywersji i sabotażu lub przestępstw o charakterze terrorystycznym na zlecenie obcego wywiadu. Za zarzucone czyny grozi kara nawet dożywotniego więzienia.

Wobec podejrzanego Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Śródmieścia – na wniosek prokuratury – zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na 3 miesiące.

Śledztwo prowadzi Delegatura ABW we Wrocławiu pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. Sprawa ma charakter rozwojowy.

