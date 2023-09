Dwadzieścia zarzutów dla nastoletnich włamywaczy. Rabowali głownie kioski RDC 11.09.2023 19:47 Funkcjonariusze zatrzymali czterech nastolatków podejrzanych o włamywania do kiosków. Usłyszeli oni 20 zarzutów dotyczących kradzieży z włamaniem na terenie całej Warszawy, a głównie Bielan i Żoliborza — poinformowała w poniedziałek Elwira Kozłowska z bielańskiej komendy policji. Nastolatkowie narazili właścicieli na straty sięgające ponad 100 tys. zł.

Policjanci zatrzymali nastolatków podejrzanych o włamania do kiosków (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Henryk Borawski, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons)

Pierwsze zgłoszenie dotyczące włamania do kiosku przy ul. Kasprowicza na Bielanach funkcjonariusze otrzymali pod koniec lipca. Relacjonuje Elwira Kozłowska z dzielnicowej komendy.

— Policjanci ustalili, że sprawców było kilku. Łupem włamywaczy padły głównie wyroby tytoniowe. Ze wstępnych ustaleń wynikało, że młodzi ludzie pod wskazany adres przyjechali samochodem świadczącym usługi przewozu osób przez aplikację — podała Elwira Kozłowska.

Policjanci rozpoczęli poszukiwania włamywaczy.

— Kilkanaście dni temu, w nocy, kryminalni zauważyli młodych mężczyzn kręcących się w pobliżu kiosku przy ulicy Kasprowicza. Funkcjonariusze natychmiast zareagowali. Sprawcy zaczęli uciekać, a swój łup porzucili po drodze. Po krótkim pościgu w rękach funkcjonariuszy znalazł się 17-latek i 14-latek. Obaj zostali umieszczeni w Policyjnej Izbie Dziecka — podała Elwira Kozłowska.

Sprawa trafiła w ręce policjantów z Wydziału do spraw Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii, którzy ustalili i zatrzymali trzeciego ze sprawców.

— Kilka dni później miało miejsce zatrzymanie na gorącym uczynku czwartego nieletniego sprawcy. 13-latek znajdował się w środku kiosku, gdy zatrzymali go bielańscy kryminalni. Nieletni miał przy sobie kominiarkę, torbę podróżną i narzędzia służące do dokonywania włamań. Okazało się również, że nieletni był poszukiwany przez praski Sąd Rodzinny, w celu doprowadzenia go do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego — wyjaśniła Kozłowska.

Nastolatkowie zostali przesłuchani.

— Usłyszeli 20 zarzutów, w różnej konfiguracji, za kradzież z włamaniem na terenie całej Warszawy, głównie Bielanach i Żoliborzu. Narazili różnych właścicieli na straty sięgające ponad 100 tys. złotych. O losie czterech kolegów zadecyduje sąd rodzinny i nieletnich — podała Kozłowska.

