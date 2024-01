Przebywali nielegalnie i świadczyli usługi przewozu osób. Cudzoziemcy zatrzymani przez SG RDC 23.01.2024 18:14 Funkcjonariusze Straży Granicznej w Warszawie zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Kontrole legalności pobytu cudzoziemców podjęto w ramach działań kontrolno-prewencyjnych, ukierunkowanych na kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Funkcjonariusze SG zatrzymali trzech mężczyzn, którzy przebywali w Polsce nielegalnie (autor: Straż Graniczna/FB)

Kontrole legalności pobytu cudzoziemców Straż Graniczna podjęła wspólnie ze stołecznymi policjantami w ramach działań kontrolno-prewencyjnych, ukierunkowanych na kierowców świadczących usługi przewozu osób z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Efektem działań kontrolnych przeprowadzonych przed terminalem Lotniska Chopina oraz na Dworcu Centralnym w Warszawie było ujawnienie i zatrzymanie trzech cudzoziemców – dwóch obywateli Gruzji oraz jednego obywatela Turcji. Cudzoziemcy na co dzień pracowali w charakterze kierowców w jednej z firm świadczących usługi przewozu osób przy wykorzystaniu popularnej aplikacji mobilnej.

Jak przekazała Straż Graniczna, żaden z mężczyzn nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terenie naszego kraju.

Dane jednego z Gruzinów figurowały w systemie SIS w celu odmowy wjazdu na terytorium państw strefy Schengen na okres 3 lat. Wpisu dokonała strona czeska w związku z negatywną decyzją, jaką cudzoziemiec otrzymał w trakcie procedury o udzielenie zezwolenia na pracę na terytorium Czech.

— Mężczyzna wrócił do Gruzji, ale zmienił nazwisko przybierając nazwisko żony i wyrobił nowy dokument podróży po to, aby móc ominąć przepisy prawa i mieć możliwość ponownego wjazdu na terytorium państw strefy Schengen, co zresztą uczynił — poinformowała rzeczniczka Komendanta Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej kpt. Dagmara Bielec.

Drugi z Gruzinów nie opuścił Polski po dwukrotnej odmowie udzielenia zgody przez wojewodę na pobyt czasowy. Z kolei obywatel Turcji poza nielegalnym statusem pobytowym, dokonał przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom z Niemiec do Polski.

— Wobec wszystkich zatrzymanych zostały wszczęte postępowania administracyjne w kierunku zobowiązania do powrotu. Jeden z Gruzinów do czasu opuszczenia naszego kraju prawdopodobnie zostanie umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, dzisiaj w tej sprawie został skierowany wniosek do sądu — przekazała kpt. Dagmara Bielec.

Czytaj też: Magazyn podróbek wykryty przez CBŚP i KAS. Wartość oszacowano na 2 mln zł