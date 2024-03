50-letni dąb na Ochocie wycięty bez pozwolenia. Ratusz: pozwolenie i tak by było Przemysław Paczkowski 22.03.2024 13:39 50-letni dąb wycięty na terenie budowy miejskich mieszkań na Ochocie był chory - przekazała wiceprezydent Warszawy Aldona Machnowska-Góra. Jak informowaliśmy wcześniej w Radiu dla Ciebie drzewo, które rosło w miejscu budowy TBS przy ul. Banacha, zostało usunięte bez pozwolenia. Zbadaliśmy sprawę - zapewniła wiceprezydent.

Dąb na Ochocie wycięty bez pozwolenia (autor: Dorota Patrycja Stegienka/FB)

Drzewo, które zostało usunięte bez pozwolenia z budowy TBS przy ul. Banacha na warszawskiej Ochocie, i tak zgodę by otrzymało - dowiedziało się Radio dla Ciebie. Chodzi o 50-letni dąb. Urząd dzielnicy Ochoty stwierdził pod koniec lutego, że drzewo jest zdrowe i nie można go usunąć.

- Zbadaliśmy sprawę - mówiła Machnowska-Góra. - Wykonawca zbyt pochopnie podjął tę decyzję, ale był w trakcie uzgodnień z osobami z Biura Środowiska. Z tej notatki wynikało, że decyzja pracowników ochrony przyrody będzie też taka, że to drzewo jest na tyle chore i zagrażające, że będzie pozwolenie na wycinkę - wyjaśniła.



Stan dębu miał ocenić też niezależny dendrolog, jednak gdy przyjechał na miejsce, drzewa już nie było.

Możliwe zawiadomienie do prokuratury

Dzielnica Ochota nie wyklucza zawiadomienia do prokuratury.

— Wykonawca zwrócił się do nas o pozwolenie, argumentując tym, że drzewo jest chore — mówiła burmistrz dzielnicy Dorota Stegienka, która zaalarmowała o sprawie. — Moi pracownicy poszli na miejsce, obejrzeli to drzewo i stwierdzili, że ono nie jest chore i nadaje się do przesadzenia. Wynajęliśmy firmę, dendrologa, który miał iść ocenić drzewo. Rano byli pracownicy, drzewo było. Około południa poszedł dendrolog, a drzewo zostało ścięte — wyjaśniała Stegienka.

