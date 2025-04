Trzęsienie ziemi w Stambule. Do szpitali trafiło 151 osób RDC 23.04.2025 18:52 W wyniku paniki po środowym trzęsieniu ziemi w Stambule do szpitali trafiło 151 osób — poinformowało biuro gubernatora prowincji. Minister spraw wewnętrznych Turcji przekazał, że jak dotąd nie odnotowano ofiar śmiertelnych wstrząsów.

W wyniku paniki po trzęsieniu ziemi w Stambule do szpitali trafiło 151 osób (autor: PAP/EPA/TOLGA BOZOGLU)

Popołudniowe wstrząsy doprowadziły do wybuchu powszechnej paniki. Ludzie wyskakiwali z domów przez okna i balkony, przez co część wymagała hospitalizacji. „Leczenie 151 osób trwa, życiu żadnej z nich nie zagraża niebezpieczeństwo” — podało biuro gubernatora prowincji Stambuł.

Najsilniejsze wstrząsy, które osiągnęły magnitudę 6,2, były odczuwalne w Stambule i okolicznych prowincjach o godz. 12.49 czasu lokalnego (godz. 11.49 w Polsce), a epicentrum trzęsienia znajdowało się na Morzu Marmara. Niektóre z trzech wstrząsów wtórnych osiągnęły magnitudę 4,9.

Mieszkańcy Stambułu opuścili masowo swoje mieszkania i inne budynki. — Momentalnie wybiegliśmy całą rodziną, zabraliśmy tylko kota i telefony. Nadal, po kilku godzinach, zarówno my, jak i niemal cała okolica, siedzimy na zewnątrz. Jakiś czas temu poszliśmy na chwilę do domu po jedzenie, picie i ładowarki do telefonu — powiedziała PAP 28-letnia Melike, mieszkanka dzielnicy Bostanci, położonej po azjatyckiej stronie Stambułu.

— Znajomi, którzy mają rodziny albo domki w okolicach Stambułu, już wyjechali z miasta i zostaną poza nim przez kilka najbliższych dni — dodała.

Minister spraw wewnętrznych Turcji Ali Yerlikaya oznajmił w środę po południu, że „jak dotąd nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych”. Do akcji poszukiwania poszkodowanych skierowano śmigłowce. Władze prowincji wezwały mieszkańców do unikania uszkodzonych budynków i wstrzymania się od prowadzenia pojazdów.

Minister edukacji narodowej Yusuf Tekin zapowiedział z kolei, że szkoły w Stambule pozostaną zamknięte przez dwa najbliższe dni.

W obawie przed spodziewanym silnym trzęsieniem ziemi w Stambule władze lokalne i państwowe od lat podejmują środki, mające zwiększyć bezpieczeństwo największej tureckiej metropolii. Prowadzone są m.in. wzmacniania budynków lub wyburzania tych, które uznano za niebezpieczne.

Trzęsienie ziemi o magnitudzie 7,8 z lutego 2023 r. i drugi wstrząs, który nastąpił kilka godzin później, zniszczyły lub uszkodziły setki tysięcy budynków w 11 prowincjach na południu i południowym wschodzie Turcji, powodując śmierć ponad 53 tys. osób. Kolejne 6 tys. osób zginęło w północnych regionach sąsiedniej Syrii.

