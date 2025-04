Pogrzeb papieża Franciszka. Czy są jeszcze bilety lotnicze do Rzymu? Miłosz Kuter 23.04.2025 11:46 Na sobotę biletów już praktycznie nie ma, na jutro i piątek - są ostatnie. Ogromne zainteresowanie lotami do Rzymu. W sobotę odbędzie się tam pogrzeb papieża Franciszka. Ojciec Święty zmarł w Poniedziałek Wielkanocny.

Lotnisko Chopina w Warszawie (autor: Wikimedia.org)

Bilet lotniczy do Rzymu na ostatnią chwilę - jest na to szansa w LOT-cie. Połączenia do stolicy Włoch cieszą się w ostatnich dniach wyjątkową popularnością.

Głównym powodem jest zaplanowany na sobotę pogrzeb papieża Franciszka. Polacy chcą wziąć udział w ostatnim pożegnaniu głowy kościoła i masowo wykupują przeloty.

Jak mówi rzecznik PLL LOT Krzysztof Moczulski, trzeba się szybko decydować, bo zostało już mało biletów.

- W sobotę miejsca na rejsy do Rzymu są już praktycznie wyprzedane, natomiast mamy jeszcze dostępne bilety na wyloty w czwartek i w piątek. W obydwa te dni wykonujemy rejsy zarówno rano, jak i po południu. Są to już jedne z ostatnich biletów, także jeżeli ktoś planuje podróż, to warto się pospieszyć - wyjaśnia Moczulski.



Ceny ostatnich biletów w tym tygodniu rozpoczynają się średnio od 1500 złotych Loty powrotne dostępne są na niedziele i poniedziałek.

Franciszek zmarł w poniedziałek o godz. 7.35 w wieku 88 lat. Przyczyną śmierci były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna.

Uroczystości pogrzebowe papieża rozpoczną się w sobotę o godz. 10 na placu Świętego Piotra w Watykanie. Po mszy trumna z ciałem papieża zostanie przewieziona do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie zostanie pochowany zgodnie ze swoją wolą.

Swoją obecność na pogrzebie zapowiedzieli liczni prezydenci, premierzy i członkowie rodzin królewskich.

