Plany na teren wokół lotniska w Baranowie. Pełnomocnik ds. CPK: To budowa praktycznie nowego miasta RDC 11.02.2025 21:59 To jest budowa praktycznie nowego miasta - tak o planach wobec gmin okalających przyszłe superlotnisko pod Baranowem mówił w Polskim Radiu RDC pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek. Pod koniec półrocza rząd uchwali strategię rozwoju terenów wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Obejmie ona w sumie 18 gmin.

Maciej Lasek (autor: RDC)

Pod koniec półrocza rząd uchwali strategię rozwoju terenów wokół Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu Maciej Lasek w rozmowie z Polskim Radiem RDC mówił, jakie są plany wobec gmin okalających przyszłe superlotnisko pod Baranowem. Jest ich w sumie 18.

Przygotowywana strategia ma określać ich przyszłość do 2044 roku.

- Każda inwestycja infrastrukturalna wpływa na ludzi i to są nie tylko przychody z podatków, ale to jest również przemieszczanie się dużych liczb samochodów, to są nowe miejsca pracy, to jest wszystko to, co jest taką dużą inwestycją, której tam nie było. To jest budowa praktycznie nowego miasta - mówił na naszej antenie Maciej Lasek.





Strategia składa się z trzech głównych celów - rozwoju gospodarczego, stworzenia atrakcyjnego miejsca do życia i stworzenie przyjaznej przestrzeni.

- Wspólnie z samorządami, wspólnie z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na pewno będziemy starali się rozwijać ten obszar tak, żeby Centralny Port Komunikacyjny był takim dobrym miejscem do życia dla tych mieszkańców, którzy na tym terenie zostaną albo przyjadą i tam się osiedlą - mówił pełnomocnik rządu ds. CPK.





Centralny Port Komunikacyjny według zapowiedzi ma zacząć funkcjonować od 2032 roku.

