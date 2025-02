Papież Franciszek od dwóch tygodni w szpitalu. Watykan wydał komunikat RDC 27.02.2025 10:36 Papież Franciszek dobrze spał w nocy i teraz wypoczywa — poinformował Watykan w czwartek rano, w czternastym dniu hospitalizacji papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Dzień wcześniej poinformowano o lekkiej poprawie stanu 88-letniego Franciszka. W komunikacie nie ma słowa „krytyczny” w opisie stanu klinicznego Ojca Świętego, który ma obustronne zapalenie płuc.

Papież w szpitalu (autor: PAP/EPA/LUIS GANDARILLAS)

Dzisiaj mija czternasty dzień hospitalizacji papieża w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Watykan w czwartek poinformował, że Ojciec Święty dobrze spał w nocy i teraz wypoczywa.

Wieczorem w środę opublikowany został biuletyn medyczny, uznany przez dziennik „Il Messaggero” za optymistyczny. Odnotowano w nim dalszą, lekką poprawę stanu 88-letniego Franciszka.

Po raz pierwszy od kilku dni nie ma w komunikacie słowa „krytyczny” w opisie stanu klinicznego papieża, który ma obustronne zapalenie płuc.

„Stwierdzona w ostatnich dniach lekka niewydolność nerek minęła. Tomografia komputerowa wykazała normalną ewolucję stanu zapalnego płuc”, a najnowsze badania krwi potwierdziły poprawę — zaznaczono.

Jak podkreśla rzymska gazeta, „po raz pierwszy od wielu dni jest pozytywny i wyraźny aspekt”.

„La Repubblica” zauważa, że zapalenie płuc jest „pod kontrolą”, a papież wykonuje ćwiczenia oddechowe.

Nie wyklucza się, że pod koniec tygodnia odbędzie się następna konferencja prasowa lekarzy leczących papieża.

Modlitwa o zdrowie papieża

Dziekan Kolegium Kardynalskiego kardynał Giovanni Battista Re przewodniczył w środę wieczorem na placu Świętego Piotra modlitwie o zdrowie papieża Franciszka, przebywającego w rzymskiej Poliklinice Gemelli. Tego dnia w komunikacie medycznym poinformowano o dalszej, lekkiej poprawie stanu papieża.

„Modlimy się z całym Kościołem o zdrowie Ojca Świętego Franciszka. Niech Dziewica Maryja, matka Kościoła wspiera go w tym momencie cierpienia” — powiedział 91-letni włoski kardynał we wprowadzeniu do modlitwy różańcowej.

Mówił też: „Niech Bóg pozwoli papieżowi Franciszkowi wznowić jak najszybciej posługę apostolską w pełni sił fizycznych i z tym dynamizmem, który go charakteryzuje”.

W modlitwie przed bazyliką watykańską uczestniczyli kardynałowie z Kurii Rzymskiej, a także ci przybyli spoza Rzymu, przedstawiciele duchowieństwa, wierni z diecezji rzymskiej, pielgrzymi obecni w Wiecznym Mieście z okazji Roku Świętego.

