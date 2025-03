Papież Franciszek prawie miesiąc w szpitalu. Zdalnie obserwuje rekolekcje RDC 11.03.2025 12:48 Papież Franciszek, przebywający od prawie miesiąca w szpitalu, zdalnie obserwuje odbywające się w Watykanie rekolekcje Kurii Rzymskiej – poinformowało we wtorek biuro prasowe Watykanu. Jak dodało, papież kontynuuje leczenie oraz fizjoterapię oddechową i motoryczną.

Jak się czuje papież Franciszek? (autor: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA)

Biuro prasowe Watykanu przekazało, że przebywający w szpitalu Ojciec Święty zdalnie obserwuje rekolekcje Kurii Rzymskiej.

Wiadomości te zostały przekazane dzień po tym, gdy w biuletynie medycznym potwierdzono poprawę stanu papieża, stabilne wyniki jego badań, a także dobrą reakcję na zastosowaną terapię w związku z obustronnym zapaleniem płuc.

We wtorek biuletyn medyczny nie zostanie opublikowany.

Źródła watykańskie podały, że Franciszek jest w dobrym nastroju i jest w stanie rozmawiać z osobami ze swojego otoczenia.

Na razie – wyjaśniono – w Domu Świętej Marty w Watykanie, gdzie mieszka papież, nie są prowadzone prace w ramach przygotowań do jego powrotu. Zaznaczono, że we właściwym czasie to lekarze wskażą, jak należy ewentualnie wyposażyć papieski apartament.

Czytaj też: Poradnik kryzysowy trafi do skrzynek. „Każde gospodarstwo powinno o własnych siłach przetrwać 72 godziny”