Jak się czuje ojciec święty? „Papież musi na nowo nauczyć się mówić"

Jak się czuje Franciszek? (autor: FABIO FRUSTACI/PAP/EPA)

Kardynał Victor Manuel Fernandez, prefekt Dykasterii Nauki Wiary przekazał najnowsze informacje na temat stanu zdrowia przebywającego od kilku tygodniu w szpitalu papieża.

Podczas rozmowy z dziennikarzami w Rzymie argentyński purpurat podkreślił, że obecny „trudny czas” będzie owocny dla Kościoła i świata.

Zapytany o to, czy papież może zrezygnować, odparł: „Nie sądzę, naprawdę nie”.

Mówiąc o stanie papieża, kardynał Fernandez zaznaczył, że czuje się on dobrze, ale stosowana tlenoterapia wysokoprzepływowa „wysusza wszystko”.

Papież „musi się nauczyć na nowo mówić” – wyjaśnił.

Prefekt Dykasterii Nauki Wiary podkreślił, że lekarze muszą mieć 100 proc. pewności, nim zgodzą się na wypisanie go ze szpitala i jego powrót do Watykanu, bo Franciszek będzie chciał od razu wrócić do pracy dla dobra innych.

Kardynał wyjawił, że Franciszek nie chciał jechać do szpitala i przekonali go do tego najbliżsi przyjaciele.

„Nie wiem, jakich przekleństw użyli” – zażartował kard. Fernandez.

Komunikat Watykanu

Stan papieża Franciszka pozostaje stabilny i odnotowano „pewną niewielką poprawę”, jeśli chodzi o jego aktywność motoryczną i oddychanie – poinformował Watykan w piątek. Papież od 36 dni przebywa w szpitalu z powodu obustronnego zapalenia płuc.

W kolejnym dniu, w którym nie ukazał się biuletyn medyczny, w biurze prasowym Watykanu zaznaczono, że Franciszek kontynuuje w Poliklinice Gemelli terapię farmakologiczną, a także fizjoterapię oddechową i motoryczną; pracuje i modli się.

Zawieszone jest nadal stosowanie nieinwazyjnej wentylacji mechanicznej w nocy, a w ciągu dnia tlenoterapia wysokoprzepływowa jest stopniowo redukowana.

Jak podkreślono, lekarze dalej nie mówią, kiedy papież mógłby opuścić szpital. Na razie nie wiadomo więc, jaki przebieg będą miały uroczystości Wielkiego Tygodnia i Wielkanocy ani kto będzie im przewodniczył.

