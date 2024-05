Spotkanie ministrów spraw zagranicznych NATO w Pradze. Co będzie tematem rozmów?

Szef MSZ Radosław Sikorski w czwartek i piątek weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Pradze. To ostatnie spotkanie tego formatu przed lipcowym szczytem Sojuszu w Waszyngtonie. Rozmowy mają na celu przygotowanie do szczytu i dyskusję o sytuacji na Ukrainie i o rosyjskiej dezinformacji. Ministrowie będą mogli omówić najbardziej delikatne sprawy, co do których mogą być niejasności lub nawet niepewność.