Projekt MSWiA: zakaz przebywania w 27 miejscach na Podlasiu przy granicy z Białorusią RDC 29.05.2024 19:12 W 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu zostanie wprowadzony zakaz przebywania w strefie nadgranicznej, przylegającej do granicy z Białorusią. Zakaz ma być wprowadzony od 4 czerwca na 90 dni - przewiduje projekt Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, który w środę trafił do uzgodnień.

Projekt MSWiA: zakaz przebywania w 27 miejscach na Podlasiu przy granicy z Białorusią (autor: Straż Graniczna/X)

Do uzgodnień trafił projekt MSWiA, który przewiduje zakaz przebywania w 26 miejscach w powiecie hajnowskim i jednym w powiecie białostockim na Podlasiu. Chodzi o projekt rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej, przyległej do granicy państwowej z Republiką Białorusi.

Które miejscowości obejmie zakaz?

Obszar obowiązywania zakazu został określony w wykazie, który załączono do projektu rozporządzenia. Obejmuje on 26 obrębów ewidencyjnych w powiecie hajnowskim, w województwie podlaskim oraz jeden obręb ewidencyjny w powiecie białostockim.

W gminie Czeremcha chodzi o jedenaście miejscowości: Bobrówka, Zubacze, Piszczatka, Berezyszcze, Stawiszcze, Połowce, Wólka Terechowska, Kuzawa, Opaka Duża oraz Pohulanka.

W gminie Kleszczele wykaz wymianie cztery miejscowości objęte zakazem przebywania w strefie nadgranicznej: Dobrowoda, Kuraszewo, Policzna, Biała Straż. Natomiast w gminie Dubicze Cerkiewne - sześć miejscowości: Wojnówka, Starzyna, Górny Gród, Klakowo, Krugłe i Wygon.

W przypadku miejscowości Wierzchowskie, gmina Hajnówka, zakaz dotyczy przebywania na obszarze położonym "od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Zanowińskim, przecięcie Trybu Wapiennego z Trybem Ćwirkowsim, przecięcie Trybu Ćwirkowskiego z Trybem Olemburskim, styk Trybu Olemburskiego z rzeką Leśną Prawą, dalej przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany.

W wykazie jest również wskazana miejscowość Podolany w gminie Białowieża. "Zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do linii wyznaczonej przez następujące punkty: przecięcie Trybu Olemburskiego z linią rozgraniczającą obręby Wierzchowskie i Podolany, przecięcie Trybu Olemburskiego z Trybem Zwierzynieckim, przecięcie Trybu Zwierzynieckiego z Trybem Jagiellońskim, przecięcie Trybu Jagiellońskiego z drogą Królewską, dalej do punktu załamania granicy obrębów ewidencyjnych Podolany i Białowieża w pobliżu przecięcia się drogi Stoczek z rzeką Narewka" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

W przypadku miejscowości Zastawa Krzyże w gminie Białowieża "zakaz przebywania dotyczy obszaru położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do rzeki Narewka (z wyłączeniem granic administracyjnych m. Białowieża).

Z kolei "zakaz przebywania dotyczy obszaru o szerokości 1 km położonego od linii granicy państwowej w głąb terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na południe od linii kolejowej relacji Siemianówka – Świsłocz" dotyczy miejscowości Brzezina gminie Michałowo w powiecie białostockim.

Zakaz przebywania w strefie nadgranicznej dotyczy również trzech miejscowości - Gruszki, Stare Masiewo i Masiewo Nowe w gminie Narewka.

Czasowy zakaz przebywania ma obowiązywać przez 90 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, który planowany jest na 4 czerwca.

Zakaz zapowiedziany przez premiera

W środę premier Donald Tusk, który odwiedził funkcjonariuszy i żołnierzy na Podlasiu, zapowiedział, że w związku z obecną sytuacją na granicy z Białorusią przywrócona zostanie tam strefa buforowa o szerokości "mniej więcej 200 metrów". Tego samego dnia wiceszef MSWiA Czesław Mroczek powiedział, że strefa buforowa zostanie wprowadzona rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji.

Zgodnie z ustawą o ochronie granicy państwowej w przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub porządku publicznego w strefie nadgranicznej w związku z zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, lub mienia, wynikającym z przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom prawa lub podejmowania prób takiego przekraczania, lub uzasadnionym ryzykiem popełniania innych czynów zabronionych, może być wprowadzony czasowy zakaz przebywania na określonym obszarze w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej. Zakaz na określonym obszarze wprowadza w drodze rozporządzenia minister spraw wewnętrznych po zasięgnięciu opinii komendanta głównego Straży Granicznej.

Żołnierz pchnięty nożem

We wtorek ok. godz. 4:30 doszło do ataku na żołnierza na polsko-białoruskiej granicy w okolicach Dubicz Cerkiewnych (Podlaskie). – W czasie realizacji zadań, wykonywania patrolu wzdłuż granicy, żołnierz został pchnięty nożem przez migranta, który znajdował się po stronie białoruskiej – poinformowała mjr Magdalena Kościńska, rzecznik 16. Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej.

W związku z incydentem premier zapowiedział we wtorek swoją obecność na granicy z Białorusią. „Będę tam jutro z samego rana” – napisał na platformie X.

„Żołnierze i funkcjonariusze bronią naszej granicy, ryzykując swoim życiem. Ranny żołnierz jest pod dobrą opieką, jego rodzina także” – podkreślił Tusk.

Premier dodał, że na granicę zostały skierowane „dodatkowe siły”.

Atak na żołnierza z Mazowsza

We wtorek na granicy polsko-białoruskiej doszło również do ataku na żołnierza z 1 Warszawskiej Brygady Pancernej w Warszawie-Wesołej. Szeregowy, używając tarczy ochronnej, zablokował wykonany przez migrantów wyłom w opłotowaniu. Wówczas z drugiej strony płotu sprawca, po przełożeniu ręki przez płot, ugodził go nożem w okolicy klatki piersiowej. Nóż utkwił w ciele żołnierza.

W trakcie udzielenia pomocy rannemu osoby przebywające po białoruskiej stronie cały czas rzucały w ich kierunku gałęziami i kamieniami. Ranny żołnierz trafił do szpitala, jego stan określany jest jako stabilny.

18. Dywizja Zmechanizowana, w której skład wchodzi 1. Warszawska Brygada Pancerna, apeluje o krew dla zranionego żołnierza.

Niebezpiecznie na granicy

Kolejne niebezpieczne sytuacje miała miejsce w tej samej miejscowości. Podczas próby nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę 9 cudzoziemców jeden z nich ranił w ramię funkcjonariusza Straży Granicznej.

Do ataku wykorzystano kij, do którego przytwierdzony był nóż. Funkcjonariusz odebrał narzędzie, którym został zraniony.

Inne zdarzenie miało miejsce w okolicach Białowieży, gdzie funkcjonariusz Straży Granicznej został zaatakowany rozbitą butelką. Doznał obrażeń twarzy i trafił do szpitala.

