Akcja ABW w Pruszkowie i na Gocławiu w Warszawie. W tle śledztwo ws. podpaleń RDC 28.05.2024 12:24 W poniedziałek funkcjonariusze ABW realizowali czynności w Pruszkowie i na warszawskim Gocławiu – poinformował we wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Zastrzegł, że to jedyne informacje, jakie można przekazać na tym etapie.

ABW (autor: ABW)

„Wczoraj w Pruszkowie i na warszawskim Gocławiu funkcjonariusze ABW realizowali czynności na zlecenie i pod nadzorem Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej we Wrocławiu” – napisał we wtorek przed południem Dobrzyński na platformie X.

„Są to jedyne informacje, które na tym etapie mogę Państwu przekazać” – zastrzegł.

Z kolei radio RMF FM podało, że chodziło o zatrzymania osób podejrzanych w śledztwie dotyczącym podpaleń. Rozgłośnia zastrzegła jednak, że nie chodzi o postępowanie w sprawie wielkiego pożaru centrum handlowego na Marywilskiej w Warszawie.

Dwa postępowania dotyczące pożarów, do których doszło w Warszawie w kwietniu i maju, w tym pożaru hali targowej Marywilska 44, prowadzi Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

W poniedziałek prok. Karol Borchólski z Prokuratury Krajowej przekazał, że w śledztwie w sprawie pożaru hali targowej Marywilska 44 w Warszawie trwa gromadzenie materiału dowodowego, w tym przesłuchania świadków i pokrzywdzonych.

– W drugim z prowadzonych postępowań aktualnie pięciu podejrzanym ogłoszono zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw o charakterze terrorystycznym. Na wniosek prokuratora sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich podejrzanych – zaznaczył prok. Borchólski.

Hala przy Marywilskiej, w której było około 1,4 tys. punktów usługowych, spłonęła 12 maja.

