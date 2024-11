Ekspert sportowy RDC po porażce Polaków w Lidze Narodów: Nie dorośliśmy do dywizji A Miłosz Kuter 19.11.2024 12:38 Po przegranej reprezentacji Polski ze Szkocją w Lidze Narodów ekspert magazynu sportowego RDC Tomasz Sokołowski, komentuje porażkę Biało - Czerwonych. Jego zdaniem polska drużyna „nie dorosła do dywizji A”, a selekcjoner powinien skupić się teraz na eliminacjach do kolejnych mistrzostw świata.

Ekspert sportowy RDC: Nie dorośliśmy do dywizji A (autor: PAP/Leszek Szymański)

Polacy przegrali wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie z reprezentacją Szkocji 1 do 2. Stawką meczu było utrzymanie w najwyższej dywizji rozgrywek Ligi Narodów. Porażka podopiecznych Michała Probierza oznacza relegację do poziomu B.

Jak ocenia były reprezentant Polski Tomasz Sokołowski, zawiodła skuteczność w ataku a także dziurawa defensywa.

– Okazje trzeba wykorzystywać. My tego nie zrobiliśmy, nie wykorzystaliśmy. Nasza gra defensywna, całej drużyny, nie tylko bloku obronnego, fazy po stracie piłki, one pokazują, że nie dorośliśmy do dywizji A – skomentował.

Zdaniem Sokołowskiego selekcjoner musi teraz skupić się na eliminacjach do mistrzostw świata.

– Teraz jest czas na weryfikację poprzez mecze eliminacyjne. Wydaje mi się, że poszedłbym tą drogą. Dać szansę pracy i żeby tutaj trener się wykazał po ponad roku pracy z reprezentacją – ocenił były reprezentant.

Na pomeczowej konferencji prasowej selekcjoner kadry został zapytany, czy po porażce poda się do dymisji. Michał Probierz twierdzi jednak, że ma pomysł na drużynę i chce ją dalej prowadzić i rozwijać.

