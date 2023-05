„Robiliśmy wszystko, żeby drużyna wystartowała”. Piłkarze OKS Otwock odpowiadają na zarzuty klubu Przemysław Paczkowski 10.05.2023 14:55 Czuliśmy się oszukani - piłkarze OKS Otwock odpowiadają na zarzutu klubu. Na początku kwietnia informowaliśmy o wycofaniu przez OKS Otwock drużyny seniorów z ligi. Jak poinformował zarząd klubu, taka decyzja została podjęta po tym, jak zawodnicy nie stawili się na mecz 1. kolejki ligi.

OKS Otwock wycofuje drużynę seniorów z ligi (autor: OKS Otwock/Facebook)

Klub OKS Otwock wycofał drużynę seniorów z ligi okręgowej. Zarząd postanowił podjąć taką decyzję po tym, jak zawodnicy nie stawili się na mecz 1. kolejki ligi. Teraz do zarzutów odniosła się drużyna. Zdaniem zawodników, zarząd nie mówi prawdy.

- To nas najbardziej uderzyło, że my specjalnie się nie stawiliśmy na mecz, my robiliśmy wszystko, żeby ta drużyna wystartowała. Sam osobiście nawet dzwoniłem do kilku zawodników potencjalnych, którzy mogliby nas wzmocnić, ale wszyscy odmawiali. Czuliśmy się bardzo oszukani, dlatego właśnie postanowiliśmy zareagować, bo to już było dla nas przegięcie - tłumaczy kapitan drużyny, Igor Szymański.





Jak dodaje Szymański, piłkarze informowali zarząd o tym, że sytuacja w klubie jest zła, a rozmowy na temat jej poprawienia trwały od dawna.

- Pierwsze spotkanie w styczniu, padło hasło, że robimy wszystko, żeby się utrzymać, za rok walczymy o awans. No i na tym się skończyło. Zmiana zarządu jak najbardziej byłaby na plus, ponieważ potrzebujemy w zarządzie osób, które się zaangażują, a nie są tylko na papierze. Po prostu nie ma ludzi do pracy. Są zajęte stanowiska i tyle - wyjaśnia.





Poprosiliśmy o komentarz w tej sprawie zarząd OKS Otwock, jednak klub odmówił.

OKS Otwock zamierza budować nową drużynę seniorską opartą o wychowanków. Ta miałaby być gotowa na jesieni 2024 roku.

