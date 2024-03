„Poprzednie mecze można włożyć między bajki”. Ekspert RDC przed barażem Polska-Walia Miłosz Kuter 26.03.2024 17:47 Faworytem jest Walia, poprzednie mecze można włożyć między bajki - tak przed meczem Biało-Czerwonych mówi ekspert sportowy RDC, były reprezentant Polski w piłce nożnej Tomasz Sokołowski. Dziś o 20:45 Polacy zagrają w Cardiff o awans na tegoroczne Mistrzostwa Europy. Ostatnie mecze z Walijczykami wygrali.

Trening polskiej reprezentacji w Cardiff (autor: PAP/Leszek Szymański)

Polscy piłkarze zagrają wieczorem w Cardiff z Walią w finale barażowym o awans na Euro 2024. Mają po swojej stronie m.in. świetne statystyki z tym rywalem. Mecz poprowadzi „szczęśliwy” dla Biało-Czerwonych sędzia Daniele Orsato z Włoch.

Reprezentacja Polski, której selekcjonerem do września 2023 roku był Portugalczyk Fernando Santos, zajęła trzecie miejsce w swojej grupie eliminacji mistrzostw Europy, za Albanią i Czechami. Miała jednak prawo wystąpić w barażach, dzięki udziałowi w 2022 roku w najwyższej dywizji Ligi Narodów.

W półfinale ścieżki barażowej pokonała w miniony czwartek w Warszawie Estonię 5:1, a Walia tego samego dnia wygrała u siebie z Finlandią 4:1.

- Ostatnie mecze pokazują, że przeciwnik jest w lepszej formie - wskazuje Tomasz Sokołowski. - Patrząc na ostatnie poczynania jednych i drugich, to faworytem jest bezsprzecznie Walia. Ostatnio w Lidze Narodów wygrywaliśmy i u siebie, i na wyjeździe, to już można włożyć między bajki. Teraz ogólna forma się liczy i całej reprezentacji - jak się porusza, jak chce grać - mówi.

W historycznym bilansie starć obu drużyn triumfuje jednak Polska. Biało-Czerwoni na 10 starć z Walijczykami przegrali tylko raz w 1973 roku. Ostatnio z drużyną smoków mierzyliśmy się niespełna 2 lata temu. Polacy zwyciężyli wtedy 1 do 0 po golu Karola Świderskiego.

„Odważne decyzje kluczem do sukcesu”

Jak powtórzyć ten sukces? Dużo ruchu na boisku i odważne decyzje to klucz do sukcesu - radzi ekspert sportowy RDC.

- Być cały czas w ruchu, bo to to jest mobilność zawodników. Pokazuje, że jest więcej opcji do grania. Jeżeli ktoś jest statyczny, schowany, no to to jest właśnie ta odwaga. Bo nie chcesz się pokazać, bardziej pod tym kątem. Dobrze ją dograć, dobre decyzje mieć, a nawet spróbować z jednym czy dwoma zawodnikami gdzieś pójść w drybling - tłumaczy.



Początek spotkania w Cardiff o 20:45.

