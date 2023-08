"Dziewczyny z innych drużyn nas podziwiają". Mistrzyni Europy łączy sport z pracą zawodową Przemysław Paczkowski 08.08.2023 15:59 Mistrzyni Europy i srebrna medalistka Igrzysk Europejskich w rugby 7-osobowym Tamara Czumer-Iwin była gościem Agnieszki Kobus-Zawojskiej w audycji "Czas na Igrzyska". Zawodniczka Legii Warszawa opowiedziała o tym jak trenuje oraz czy ciężko łączyć pracę zawodową ze sportem.

Czumer-Iwin w rozmowie z Agnieszką Kobus-Zawojską przyznała, że nie może być sportowcem na "pełen etat".

- Nie każda z nas jest w stanie tak się poświęcić, żeby wyjeżdżać na te zgrupowania za granicę i być nieobecną w pracy przez dwa tygodnie. Nie byłabym w stanie się utrzymać - mówiła w Radiu dla Ciebie, mistrzyni Europy.

Pomimo innych obowiązków Tamara Czumer-Iwin w czerwcu razem z drużyną zdobyła srebrny medal Igrzysk Europejskich w Krakowie. Teraz mistrzynie Europy czeka turniej kwalifikacyjny w Monako - zwycięstwo da Polkom bilet na Igrzyska Olimpijskie w Paryżu.

- Dziewczyny z innych drużyn z reprezentacji Francji czy Wielkiej Brytanii nas podziwiają, że jak my to robimy, że jesteśmy na takim poziomie. Mimo tego, że jesteśmy amatorkami, to cały czas pukamy do drzwi i skubiemy ich po piętach - mówiła Czumer-Iwin.

W finale Igrzysk Europejskich Polki uległy Brytyjkom 33:0.

Posłucha całej rozmowy: Tamara Czumer-Iwin