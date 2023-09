Minister sportu w RDC: PZPN zna już nazwisko następcy Santosa. To medialny faworyt Cyryl Skiba 13.09.2023 09:04 Losy Fernando Santosa są już przesądzone. Nowym selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski, nie będzie obcokrajowiec, a Polak. Tak wynika z tego, co powiedział w Radiu dla Ciebie minister sportu, który zna nazwisko faworyta na następce Portugalczyka. Teraz chodzi jedynie o to, żeby rozstanie PZPN-u z Portugalczykiem odbyło się bez dużych strat dla związku - tłumaczył Kamil Bortniczuk w RDC.

Polski Związek Piłki Nożnej przesądził już losy selekcjonera reprezentacji Polski Fernando Santosa - powiedział Radiu dla Ciebie minister sportu. Kamil Bortniczuk zasugerował, że nowy trener został już wybrany.

- To jest pytanie, czy decyzja czy konsumpcja tej decyzji. Bo ja mam wrażenie, że decyzja już zapadła. Teraz chodzi tylko, żeby to formalnie przeprocedować bez dużej straty dla związku. Papszun czy Probierz? Może się skończyć tak, że żadne z tych nazwisk nie zostanie trenerem, ale może się również skończyć tak, że jeden z tych panów trenerem będzie. Ja co nie co wiem, ale zobowiązałem się do zachowania tajemnicy - powiedział Radiu dla Ciebie minister sportu Kamil Bortniczuk.

Wśród faworytów poza Markiem Papszunem i Michałem Probierzem wymienia się jeszcze jedno nazwisko. Jerzego Brzęczka, który były już selekcjonerem kadry w czasach kiedy prezesem związku PZPN był Zbigniew Boniek.

Wczoraj w siedzibie Polskiego Związku Piłki Nożnej odbyło się spotkanie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy z portugalskim szkoleniowcem. Rozmowy będą kontynuowane jeszcze w tym tygodniu.

Reprezentacja Polski poniosła w niedzielę trzecią porażkę w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. "Biało-czerwoni" przegrali w Tiranie z Albańczykami. Wcześniej zostali pokonani przez drużyny Czech i Mołdawii. Podopieczni Fernando Santosa spadli na czwarte miejsce w grupie E z dorobkiem sześciu punktów.

12 października reprezentacja Polski zagra na wyjeździe z Wyspami Owczymi, a trzy dni później na Stadionie Narodowym w Warszawie podejmie Mołdawię.

