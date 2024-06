Porażka Polaków w pierwszym meczu Euro 2024 z Holandią [WYNIK] RDC 16.06.2024 16:54 Polska przegrała z Holandią 1:2 w pierwszym meczu piłkarskich mistrzostw Europy. Następnymi rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Piłkarskie mistrzostwa Europy (autor: PAP/Leszek Szymański)

Piłkarska reprezentacja Polski przegrała z Holandią 1:2 (1:1) w rozegranym w Hamburgu meczu grupy D mistrzostw Europy.

„Biało-Czerwoni” objęli prowadzenie w 16. minucie po bramce Adama Buksy. Wyrównał trzynaście minut później Cody Gakpo. Gola dla „Oranje” na wagę zwycięstwa strzelił w 83. minucie rezerwowy - Wout Weghorst.

W piątek Polacy zagrają w Berlinie z Austriakami. Początek o godzinie 18:00.

Mecz Polska - Holandia

Zgodnie z przewidywaniami od początku meczu inicjatywa należała do Holendrów. To oni dłużej utrzymywali się przy piłce i próbowali zagrozić bramce strzeżonej przez Wojciecha Szczęsnego.

Skupieni na defensywie Biało-Czerwoni czekali na swoją szansę i ta nadeszła w 16. minucie, gdy wykonywali rzut rożny. Dośrodkował Piotr Zieliński, a strzałem głową niespodziewane prowadzenie Polakom dał Adam Buksa. To siódmy gol w narodowych barwach blisko 28-letniego napastnika.

Holendrzy dalej przeważali, ale w kluczowych momentach brakowało im precyzji. W 29. minucie dopisało im jednak szczęście. Strzał sprzed pola karnego oddał Cody Gakpo, piłka odbiła się od Jana Bednarka i wpadła do siatki obok zmylonego Szczęsnego.

„Pomarańczowi” kolejne dogodne okazje mieli jeszcze przed przerwą. Gakpo i Memphis Depay nieznacznie się jednak pomylili.

Również drugą połowę Holendrzy zaczęli od ataków. Polacy do głosu zaczęli dochodzić po kilkunastu minutach i mieli świetną sytuację, jednak strzał Kiwiora był za słaby i w środek bramki Barta Verbruggena.

Później tempo spotkania wyraźnie spadło. Grę Holandii na nowo rozruszali wprowadzeni w 81. minucie Jeremy Frimpong i Wout Weghorst. Intuicja nie zawiodła trenera Ronalda Koemana. To właśnie Weghorst zaledwie dwie minuty później nie dał się zablokować Bartoszowi Salamonowi i dał swojej drużynie prowadzenie.

Polacy próbowali wyrównać. W 89. minucie po indywidualnej akcji Jakuba Piotrowskiego strzelał Karol Świderski, ale Verbruggen nie dał się zaskoczyć. Natomiast w doliczonym przez sędziego czasie gry z dystansu próbowali Jakub Moder i Nicola Zalewski, jednak również holenderski spisał się bez zarzutu.

W poniedziałek, w drugim meczu grupy D Francja zagra z Austrią.

Strefa Euro w RDC

Atmosferę piłkarskiego święta można również poczuć w Radiu dla Ciebie. W specjalnej audycji „Strefa Euro '24” można poznać ciekawostki na temat drużyn występujących na mistrzostwach Europy w Niemczech czy opinie ekspertów.

W trzecim odcinku audycji „Strefa Euro 2024” rozmawialiśmy o meczu Polska - Holandia. Gośćmi Marka Wiernika byli: • Tomasz Sokołowski - ekspert piłkarski RDC • Przemysław Paczkowski - dziennikarz RDC

Strefy kibica na Mazowszu

Do wspólnego kibicowania reprezentacji Polski podczas Euro 2024 zapraszają wybrane mazowieckie miasta.

Warszawska Strefa Kibica na błoniach Stadionu Narodowego ruszyła w niedzielę. Można tam obejrzeć wszystkie grupowe mecze Polaków.

Transmisje meczów będą wyświetlane na specjalnie przygotowanym telebimie. Na kibiców będą czekać także strefy wypoczynkowe zorganizowane we współpracy z partnerami wydarzenia. Wśród atrakcji znajdą się m.in. malowanie buziek, dmuchańce dla dzieci, czy miniboisko do piłki nożnej.

Do dyspozycji fanów będą również liczne punkty gastronomiczne z ciepłymi i zimnymi przekąskami oraz napojami.

Liczba miejsc w strefie będzie ograniczona – na jej terenie jednocześnie będzie mogło się znajdować maksymalnie około 10 tysięcy osób. Wydarzenie jest bezpłatne i nie wymaga generowania biletu wstępu.

Strefa kibica będzie również na rynku w Płońsku. Kibice z miasta i powiatu będą mogli wspólnie obejrzeć inauguracyjny mecz polskiej reprezentacji, ale nie zabraknie też innych atrakcji.

– Gościem specjalnym będzie Adrian Duszak, mistrz świata w teqballu, a więc dyscyplinie przypominającej piłkę nożną i tenis stołowy. Strefa kibica rozpocznie się o godzinie 14:00, a w programie wspólne oglądanie spotkania Polska – Holandia oraz sportowe animacje – zaprasza rzecznik Urzędu Miasta w Płońsku Filip Przedpełski.

Z kolei Pułtusk zaplanował strefę ekokibica.

– Będzie to specjalnie przygotowane miejsce na naszej przystani w Pułtusku. Mamy nadzieję, że będziemy oglądać więcej niż trzy mecze naszej reprezentacji. Będą te różnego rodzaju wydarzenia towarzyszące, jak konkursy, przedstawienia, ale również elementy sportowe jak treningi czy rozgrzewki – mówi Damian Szewczyk z Eko Pułtusk.

Euro 2024

Po raz trzeci w ME zagrają 24 reprezentacje. Zostały one podzielone na sześć grup. Po dwie czołowe z każdej oraz cztery z najlepszym bilansem spośród tych, które zajmą trzecie lokaty, awansują do 1/8 finału. Począwszy od tej fazy, obowiązywać będzie system pucharowy, czyli przegrywający odpada.

Mecz Polski z Holandią odbył się w niedzielę 16 czerwca o godz. 15:00. Później rywalami naszej reprezentacji będą jeszcze Austria – 21 czerwca w Berlinie oraz Francja – cztery dni później w Dortmundzie.

Będzie to piąty start Biało-Czerwonych w tej imprezie. Dotychczas trzykrotnie odpadli po fazie grupowej, a osiem lat temu we Francji dotarli do ćwierćfinału, przegrywając w nim w serii rzutów karnych z późniejszym triumfatorem – Portugalią.

Finał Euro 2024 zaplanowano na 14 lipca na Stadionie Olimpijskim w Berlinie.

Czytaj też: Poradnik kibica na Euro 2024. Co zaleca Ministerstwo Spraw Zagranicznych?