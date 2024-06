Wieczorem mecz Polska vs. Austria. W RDC specjalne wydanie „Strefy Euro 2024” Anna Boćkowska 21.06.2024 12:43 Już dziś o godzinie 18:00 reprezentacja Polski zmierzy się z Austrią w ramach drugiego meczu fazy grupowej EURO 2024. To kluczowy mecz dla „Biało-czerwonych” w kontekście ewentualnego wyjścia z grupy. Oglądać będziemy także my - w Radiu dla Ciebie już od godz. 16:00 specjalne wydanie programu „Strefa Euro 2024”, w którym będziemy relacjonować całe spotkanie.

Już dziś Polska vs Austria (autor: Łączy nas piłka)

Dziś o godzinie 18:00 w Berlinie rozpocznie się drugi mecz Polaków na EURO 2024. Z tej okazji w RDC specjalne wydanie audycji „Strefa Euro 2024”. Od 16:00 do 17:00 eksperci przeprowadzą przedmeczową analizę, a po godzinnej przerwie o 18:00 powrócą na antenę, aby wspólnie ze słuchaczami przeżywać ten mecz.

Mecz z Austrią

Po przegranym spotkaniu z Holandią (1:2) podopieczni Michała Probierza zmierzą się z Austrią. Obiecująca gra „Biało-czerwonych” w meczu z Holendrami napawa nadzieją przed drugim spotkaniem fazy grupowej, jednak Austriacy nie poddadzą się łatwo. I chociaż zespół Ralfa Rangnicka również przegrał swój pierwszy mecz (0:1), to wielu ekspertów wskazuje na to, że reprezentacja Austrii jest w lepszej dyspozycji niż „Oranje”. – To zbyt pochopna analiza – ocenił ekspert sportowy RDC Tomasz Sokołowski.

– Holandia jest lepszą drużyną od Austrii. To, czy my zagramy na lepszym poziomie, intensywnie i czy będziemy dobrze bronili, to dopiero będzie można powiedzieć po meczu, czy ten przeciwnik był lepszy od Holandii. Teraz są tylko dywagacje. Przed meczem Holandia jest lepszą drużyną od Austrii – tłumaczył.

Na Austrię z Lewandowskim?

Wszystko wskazuje na to, że kontuzjowany Robert Lewandowski powróci do składu. Kapitan reprezentacji Polski opuścił pierwsze spotkanie ze względu na uraz mięśnia dwugłowego – Stan jego zdrowia ma ogromne znaczenie – przypomniał w „Magazynie Sportowym” RDC trener reprezentacji Polski U-21 Adam Majewski.

– Jeżeli Robert wyjdzie na ten mecz, to zakładamy, że jest sprawny na sto procent. Wiemy, że miał uraz mięśnia dwugłowego i zawsze jest ryzyko, że coś może się stać. Patrząc na to, że miał uraz wystawiłbym go na typowej „dziewiątce”, natomiast jeżeli byłby w optymalnej formie, bez ryzyka odnowienia kontuzji, to myślę że można by go wykorzystać jako zawodnika grającego w głębi pola, bo na nim się Austriacy skoncentrują. Z przodu wystawiłbym wtedy kogoś innego – dodał.

Jak przekazał nam prosto z Berlina korespondent TVP Sport Piotr Kamieniecki – wszyscy zawodnicy są gotowi na mecz, chociaż wiadomo, że może zdarzyć się wszystko.

– W dzisiejszych czasach żaden zawodnik nie jest tak całkowicie wyleczony, że nic go nie boli i nie dolega, ale wszyscy trenowali wczoraj na boisku. Mają być gotowi. Niezależnie czy mówimy o Dawidowiczu, Zielińskim czy Lewandowskim, to każdy powinien się znaleźć w podstawowym składzie – mówił.

Strefa Euro 2024 w RDC

W studiu „Strefy Euro 2024” Radia dla Ciebie już od godziny 16:00 program jak co dzień poprowadzi Marek Wiernik. Jego gośćmi będzie były reprezentant Polski i redakcyjny ekspert piłkarski Tomasz Sokołowski.

Nie zabraknie również ciekawego gościa z poza świata sportu. Na początek przedmeczowa analiza spotkania z Austrią. Omówione zostaną mocne i słabe strony obu drużyn, a nasi piłkarscy eksperci wprowadzą słuchaczy w meczowy nastrój.

Później godzina przerwy, a od 18:00 eksperci na bieżąco będą komentować wydarzenia boiskowe oraz przekażą najważniejsze informacje dla słuchaczy, którzy w tym czasie nie będą mogli obejrzeć meczu w telewizji.

Na naszym kanale YouTube dostępna będzie także transmisja na żywo ze studia „Strefy Euro 2024”.

