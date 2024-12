Dziś mecz Stal Mielec - Legia Warszawa. Transmisja na żywo w RDC Adam Abramiuk 01.12.2024 15:07 Legia Warszawa zagra dziś w 17. kolejce Ekstraklasy na wyjeździe ze Stalą Mielec. - To ważny mecz dla Legii, żeby dogonić czołówkę - mówił były piłkarz „Wojskowych” Jacek Bednarz. Spotkanie będzie transmitowane na żywo w Polskim Radiu RDC.

Dziś mecz Stal Mielec - Legia Warszawa. Transmisja na żywo w RDC (autor: Legia Warszawa/X)

Legia Warszawa zagra dziś na wyjeździe ze Stalą Mielec. To przedostatni mecz jesiennej rundy Ekstraklasy. Legia po 16. kolejkach jest na 5. pozycji w tabeli.



- To ważny mecz dla Legii, żeby dogonić czołówkę - mówił w Polskim Radiu RDC były piłkarz „Wojskowych” Jacek Bednarz. - Gdybym był Mielcem, przygotowałbym dobry pomysł na to, jak Legię wpuścić i skontrować. Trener technokrata musi potrząsnąć, przygotować, bo tutaj znowu bardzo ważny mecz, bo to jest naprawdę bardzo ważny mecz, bo jeśli Legia będzie oddawała punkty w lidze z takimi przeciwnikami, to nie dogoni czołówki i o tytule będzie mogła zapomnieć - wskazał.

Ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski dodał, że trzeba się skupić na „tu i teraz”.

- Legia na pewno będzie grała swoje od początku. Czy będzie na tyle skuteczna, to jest druga sprawa. I - ja mówię - bardziej na koncentrację, na dyscyplinę, na odpowiedzialność, żeby takie błędy jak w Poznaniu, takie błędy jak u siebie z Cracovią się nie przydarzały, ale to jest powtarzalne właśnie w Ekstraklasie, jak patrzy się na Legię - mówił.



Mecz zacznie się o 17:30.

W Polskim Radiu RDC zapraszamy na transmisję z komentarzem na żywo. Mecz skomentują Przemysław Paczkowski i ekspert Magazynu Sportowego RDC Tomasz Sokołowski.

