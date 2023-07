T. Sokołowski optymistycznie o transferach i sparingach Legii Warszawa: Jurgen to duże wzmocnienie RDC 03.07.2023 17:41 Legia Warszawa wygrała trzy sparingi w trakcie letnich przygotowań do nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W ostatnim meczu pokonała mistrza Azerbejdżanu, Karabach Agdam (2:0). Letnie przygotowania i transfery wicemistrzów Polski ocenia dla Radia dla Ciebie Tomasz Sokołowski. Wygląda to obiecująco - mówi były zawodnik Legii i ekspert RDC.

T. Sokołowski optymistycznie o transferach i sparingach Legii Warszawa: Jurgen to duże wzmocnienie (autor: M. Kostrzewa/Legia Warszawa)

Legia Warszawa przygotowuje się do nowego sezonu piłkarskiej Ekstraklasy. W trzech meczach kontrolnych zdobyła aż 10 bramek, na co szczególnie zwraca uwagę Tomasz Sokołowski.

- Patrząc pod kątem tych trzech sparingów, to bramkowo wygląda to bardzo obiecująco - mówi ekspert RDC.



Obie bramki w ostatnim spotkaniu z Karabachem Agdam padły w drugiej połowie spotkania. Zdobyli je Maciej Rosołek po asyście Marca Guala i Juergen Elitim, który sam wypracował sobie sytuację do strzału zza pola karnego. Zarówno Gual, jak i Elitim to nowi zawodnicy Wojskowych.

- Wygląda to optymistycznie, ponieważ Ci zawodnicy są na obozie. Szybko się zgrali - dodaje były pomocnik Legii Warszawa



Jak dotąd największe wrażenie na Sokołowskim zrobił Jurgen Elitim.

- Widać, że to duży potencjał. Chce szybko grać i dużo widzi. Pod kątem rozwiązywania sytuacji boiskowych - patrząc tylko na sparing z Karabachem - dochodzę do wniosku że to będzie duże wzmocnienie - tłumaczy ekspert RDC.



Kolumbijczyk Juergen Elitim związał się z drużyną wicemistrza Polski trzyletnim kontraktem. 23-letni pomocnik ostatnio był wypożyczony z angielskiego Watfordu do hiszpańskiego Racingu Santander. To czwarte wzmocnienie stołecznej drużyny w letniej przerwie. Wcześniej do Legii trafili: serbski obrońca Radovan Pankov, pomocnik Patryk Kun i hiszpański napastnik Marc Gual.

Czytaj też: T. Sokołowski po meczu z Mołdawią: W kadrze potrzeba kogoś z charakterem