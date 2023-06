T. Sokołowski po meczu z Mołdawią: W kadrze potrzeba kogoś z charakterem

Na takim poziomie nie mogą się przydarzyć takie błędy – ocenia po porażce z Mołdawią były piłkarz Legii Warszawa Tomasz Sokołowski. Ekspert Radia dla Ciebie powiedział, że w drużynie reprezentacji brakuje kogoś z charakterem, kogoś „kto to szarpnie” We wtorek Biało-Czerwoni przegrali z reprezentacją Mołdawii 2:3 w mecz eliminacji do mistrzostw Europy.