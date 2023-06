Marek Brzozowski oficjalnie trenerem Pogoni Siedlce. „Da nam to, czego chcemy” Beata Głozak 17.06.2023 14:19 Cel minimum: baraże, maksimum: awans. Takie zadanie przed nowym trenerem siedleckiej Pogoni Markiem Brzozowskim postawiły władze drugoligowego klubu. – Uważamy, że da nam to, czego chcemy – mówi prezes klubu Łukasz Jarkowski.

Marek Brzozowski nowym trenerem Pogoni Siedlce (autor: MKP Pogoń Siedlce)

Marek Brzozowski został w piątek 16 czerwca oficjalnie zaprezentowany jako nowy trener Pogoni Siedlce. Jak zapewnił w rozmowie z RDC, jest gotowy na osiągnięcie zamierzonego celu.

– Lubię przychodzić w miejsce, w którym stawia się przede mną cel. To mnie zawsze nakręca i motywuje. Jeśli byłaby to opcja taka, że mamy sobie spokojnie grać w środku tabeli, mogłoby mnie to nie przekonać. Natomiast cel jest poważny i będziemy robić wszystko, żeby go osiągnąć. Po to tutaj jestem i nie mogę się doczekać pierwszego dnia pracy – mówi.

Z kolei prezes Pogoni dodał, że w końcu klub może sobie pozwolić na takie załatwianie sprawy.

– Uważamy, że miasto, infrastruktura, finanse, które mamy w tej chwili, dają nam możliwości do tego, żeby grać w pierwszej lidze. Brakuje nam jednak profesjonalizmu. Uważamy, że Brzozowski da nam to, czego chcemy – dodaje.

Marek Brzozowski to trener z 15-letnim doświadczeniem. Był między innymi szkoleniowcem Świtu Nowy Dwór Mazowiecki.

W rundzie wiosennej Pogoń prowadził Marek Saganowski, ale na trzy kolejki przed końcem sezonu opuścił drużynę, a zastąpił go Maciej Soroka.

🗨️Chcę przekonać nieprzekonanych do mojej osoby. Traktuję pracę w Siedlcach jako szansę na dalszy rozwój. Jestem trenerem, który jest cały czas głodny. Chcę się rozwijać i budować swoją pozycję na rynku. Chciałbym nie tylko rozwijać zawodników, ale i pomóc w rozwoju klubu. pic.twitter.com/k1PVmzu4mP — MKP Pogoń Siedlce (@MKPPogonSiedlce) June 16, 2023