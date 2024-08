„To będzie trudne spotkanie”. Transmisja meczu Legia Warszawa — Puszcza Niepołomice w Polskim Radiu RDC Adam Abramiuk 11.08.2024 12:56 To zespół, który nie pęka przed nikim — tak Puszczę Niepołomice przed meczem z Legią Warszawa ocenił były reprezentant Polski Jacek Bednarz. „Wojskowi” zagrają dziś z „Żubrami” na wyjeździe w Krakowie w 4. kolejce Ekstraklasy. W Polskim Radiu RDC zapraszamy na transmisje meczu.

Legia Warszawa zagra dziś z Puszczą Niepołomice (autor: Legia Warszawa/X)

Legia Warszawa zagra dziś z Puszczą Niepołomice w 4. kolejce Ekstraklasy. „Wojskowi” spotkają się z „Żubrami” na stadionie Cracovii w Krakowie. Legia podchodzi do tego spotkania po czwartkowym zwycięstwie na wyjeździe nad duńskim Broendby 3:2 w pierwszym meczu III rundy eliminacji Conference League.

Były reprezentant Polski Jacek Bednarz ocenił na antenie Polskiego Radia RDC, że Puszcza Niepołomice to zespół, „który nie pęka przed nikim”. Bednarz podkreślił, że Puszcza powinna być zespołem, który przechodzimy i myślimy o rewanżu, ale ten scenariusz może zupełnie wyglądać inaczej.

— To będzie trudny mecz, bo tam będzie dużo biegania, dużo walki, takiej wiary w siebie, bo taka Puszcza jest. Mimo tego, że nie jest to bardzo medialny zespół, to jest to poukładany zespół, który w siebie wierzy, który nie zadziera nosa, ale jak poczuje krew, to po prostu potrafi wykorzystać swoje szanse — stwierdził Bednarz.

Transmisja meczu na antenie Polskiego Radia RDC

W Polskim Radiu RDC będziemy transmitować dla Państwa to spotkanie. Komentować będą Przemysław Paczkowski i Tomasz Sokołowski.

Sportowy ekspert Polskiego Radia RDC mówił w „Magazynie Sportowym”, że brakuje mu w Legii zagrania.

— Komentując spotkania Legii na antenie Polskiego Radia RDC, widzę Legię, która w ataku pozycyjnym, gdzie drużyny im oddają piłkę, ma problem z kreowaniem tych sytuacji. Tacy zawodnicy są teraz w Legii, już nie ma Josué, który był takim reżyserem, którego piłkę mógł jedną rzucić, otwierał się wynik i wtedy Legii był łatwiej. Teraz próbuje to Kapustka, próbuje to Luquinhas, ale w ataku pozycyjnym to są indywidualności — powiedział Sokołowski.

Początek meczu o godz.17:30. Zapraszamy do słuchania relacji na antenie Polskiego Radia RDC już od godz. 17:15.

