J. Engel o Sportowcu Roku na Mazowszu: w 2023 stawiam na piłkarzy Marta Hernik 28.01.2023 13:15 Wiadomo było, że Iga musi zgarnąć wszystkie nagrody ale za rok stawiam na piłkarzy - były selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jerzy Engel komentował wyniki Plebiscytu na Sportowca Roku 2022 roku na Mazowszu. Wygrała tenisistka Iga Świątek, pokonując 11 sportowców - w tym zawodnika Wisły Płock, Łukasza Sekulskiego, który był sportowcem kwietnia.

Sportowiec Roku na Mazowszu RDC (autor: PIOTR KUCZA)

- Cieszę się że był akcent futbolowy, wierzę, że w tym roku może być na podium - mówił na gali Sportowca Roku 2022 na Mazowszu były trener reprezentacji Polski w piłce nożnej, Jerzy Engel. - Chciałbym, żeby to był piłkarz, bo to by świadczyło o tym, że i reprezentacja i kluby dobrze prosperują. Legia jest druga, ma 9 punktów straty do Lecha i to by było fantastyczne, gdyby Legii udało się odrobić tą stratę. Wtedy to na pewno piłkarz byłby pewnością. Wielkie nadzieje. Również reprezentacja narodowa. Mam nadzieję, że tegoroczne wybory będą dotyczyły piłkarzy - podsumował.

Ambicje ma też zawodnik MMA Jan Błachowicz, sportowiec maja w plebiscycie RDC.

- Ambicja sportowca tylko mnie motywuje do tego, żeby w przyszłym roku wygrać, żeby dać z siebie wszystko. Zrobić wszystko, żeby być docenionym. Chociaż i tak dziękuję za to wyróżnienie sportowca miesiąca. To jest bardzo miłe, bo tu się nie urodziłem, mieszkam bardzo długo, ale nie jestem stąd. To bardzo miłe, że zostałem przyjęty jak swój - wyjaśniał.

Rywalizacja w plebiscycie na Sportowca Roku 2022 Roku na Mazowszu była do samego końca. O główną nagrodę walczyło 12 sportowców, na podium znalazły się same kobiety.

Zwyciężyła Iga Świątek, która była sportowcem stycznia. 2. miejsce zajęła laureatka z lipca, rugbystka Legii Warszawa, Tamara Czumer-Iwin, a 3. miejsce zajęła Urszula Łoś - kolarka torowa, sportowiec sierpnia.

Czytaj też: „Sportowiec Roku 2022 na Mazowszu” RDC – przeżyjmy to jeszcze raz! [FOTORELACJA]