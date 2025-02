Iga Świątek zmierzy się z Wiktorią Azarenką. O której mecz w Dubaju? Łukasz Starowieyski 18.02.2025 08:24 Iga Świątek rozpoczyna grę w turnieju w Dubaju. Jej pierwszą przeciwniczką będzie Białorusinka Wiktoria Azarenka. Ich spotkanie planowo rozpocznie się około 9:30. Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie, uważa, że ciężko cokolwiek przewidzieć. - Wszystko się może wydarzyć w Dubaju - mówił w „Magazynie Sportowym” RDC.

Iga Świątek (autor: Iga Świątek/FB)

Białorusinka Wiktoria Azarenka będzie rywalką Igi Świątek w meczu 2. rundy tenisowego turnieju WTA na twardych kortach w Dubaju. W 1. rundzie wiceliderka rankingu miała wolny los, a Azarenka wygrała z Ukrainką Anheliną Kalininą 2:6, 7:6 (7-4), 6:4.

Raszynianka w zeszłym tygodniu w Dosze odpadła w półfinale. Jak mówił w Magazynie Sportowym RDC Tomasz Wolfke, komentator tenisa w Eurosporcie, to paradoksalnie może być dobry prognostyk przed kolejnym turniejem.

- Przegrywa jednocyfrową liczbę meczów w sezonie. Sezon trwa 10 miesięcy, czyli to znaczy, że Iga średnio przegrywa mniej więcej raz na półtora, raz na dwa miesiące. To się musi zdarzać, nie ma siły, ona i tak ma te ponad 80 procent wygranych meczów. To są wyniki nieosiągalne ani dla Aryny Sabalenki, ani dla Coco Gauff i tak dalej, i tak dalej - tłumaczył.



Tomasz Wolfke dodał, że w kobiecym tenisie w tym roku trudno cokolwiek przewidzieć.

- Co się wydarzy w Dubaju? Wszystko się może wydarzyć w Dubaju. To jest 12 turniej w tym sezonie i tylko Madison Keys wygrała dwa. To, co się wydawało w zeszłym roku bardzo prawdopodobne, że będziemy mieli dominację, Aryny Sabalenki i Igi Świątek, na razie się nie sprawdza - mówił.



W Dubaju występowały tez dwie inne polskie tenisistki. Niestety Magdy Linette i Fręch odpadły już po pierwszych spotkaniach.

