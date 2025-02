Gdzie będą mecze eliminacji Mistrzostw Świata 2026? PZPN podjął decyzję RDC 06.02.2025 14:01 Polski Związek Piłki Nożnej zadecydował w sprawie występów przed własną publicznością piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata. Chodzi o marcowe spotkania z Litwą i Maltą, a także wrześniowe z Finlandią. Sprawa lokalizacji spotkań biało-czerwonych stała się głośna w połowie stycznia, gdy niektóre media poinformowały, że kadra narodowa „wyprowadza się” z reprezentacyjnego obiektu w stolicy - ze względu na brak porozumienia ws. nowej umowy z jego operatorem, spółką PL.2012+ - i w tym roku będzie podejmować rywali na Stadionie Śląskim.

Marcowe mecze z Litwą i Maltą - na PGE Narodowym w Warszawie, a wrześniowy z Finlandią - na Stadionie Śląskim w Chorzowie - zdecydował PZPN ws. występów przed własną publicznością piłkarskiej reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw świata, o czym nieoficjalnie dowiedziała się PAP.

Decyzję, gdzie rozegrane zostanie ostatnie spotkanie kwalifikacji na własnym terenie - 14 listopada z Holandią lub Hiszpanią, w zależności od rozstrzygnięć w Lidze Narodów - ma podjąć już nowy zarząd PZPN, wyłoniony przez Walne Zgromadzenie zaplanowane na 30 czerwca.

Biało-czerwoni kwalifikacje do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku rozpoczną 21 marca potyczką z Litwą, a trzy dni później zagrają Maltą. 7 września podejmą Finów na Stadionie Śląskim, a organizację tej potyczki w stolicy uniemożliwiało wynajęcie reprezentacyjnej areny na inne wydarzenie

W Chorzowie ma się odbyć również jedyny w pierwszym półroczu mecz towarzyski, który jest zaplanowany na 6 czerwca.

„Wyprowadzka” z PGE Narodowego?

PZPN nazwał te informacje spekulacjami i oświadczył, że negocjacje nie zostały jeszcze zakończone. Prezes Cezary Kulesza gościł później m.in. na Śląsku, władze federacji rozmawiały też z kierownictwem spółki zarządzającej PGE Narodowym, ale do tej pory nie ogłoszono oficjalnej decyzji, którą miała podjąć Komisja ds. Nagłych PZPN.

Kadra narodowa występuje na PGE Narodowym od 13 lat. Obiekt został oddany do użytku kilka miesięcy przed mistrzostwami Europy 2012. Piłkarska inauguracja głównej polskiej areny tego turnieju - współorganizowanego z Ukrainą - miała miejsce 29 lutego 2012, a biało-czerwoni zremisowali w towarzyskim spotkaniu z Portugalią 0:0.

Łącznie reprezentacja na stadionie, który od 2021 roku dodatkowo nosi imię legendarnego trenera Kazimierza Górskiego, wystąpiła dotychczas 45 razy. Jej bilans to 26 zwycięstw, 12 remisów i siedem porażek. Bramki: 97-42 na korzyść polskich piłkarzy.

Na Stadionie Śląskim w Chorzowie ostatni raz polscy piłkarze wystąpili 29 marca 2022, kiedy pokonali Szwecję 2:0 w barażu o awans do mistrzostw świata w Katarze. Było to 61. spotkanie biało-czerwonych na obiekcie, który w przeszłości był świadkiem wielu historycznych wydarzeń. Ich łączny bilans to 26 wygranych, 18 remisów i 17 porażek.

Od lata 2021 Śląski jest Narodowym Stadionem Lekkoatletycznym. Gościł m.in. nieoficjalne MŚ sztafet (2021), dwukrotnie Drużynowe ME (2021, 2023) oraz zawody Igrzysk Europejskich (2023). Od 2018 roku rozgrywany jest tam Memoriał Kamili Skolimowskiej, od trzech włączony do cyklu Diamentowej Ligi. W 2028 na Stadionie Śląskim rozegrane zostaną indywidualne ME.

Ze stadionu od ponad roku korzystają, obecnie pierwszoligowi, piłkarze Ruchu Chorzów.

