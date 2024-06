ME 2024. Kochalski powołany w miejsce kontuzjowanego Zycha RDC 02.06.2024 17:23 Oliwier Zych, który miał być bramkarzem pomagającym reprezentacji narodowej na zgrupowaniu przed mistrzostwami Europy, z powodu kontuzji nie weźmie w nim udziału. Jak poinformował PZPN, w miejsce piłkarza Puszczy Niepołomice powołano Mateusza Kochalskiego ze Stali Mielec.

ME 2024. Kochalski powołany w miejsce kontuzjowanego Zycha (autor: PZPN)

W minioną środę Zych znalazł się na liście 29 piłkarzy przewidzianych do udziału w zgrupowaniu reprezentacji. Trener Michał Probierz od razu zaznaczył, że 20-latek wypożyczony z Aston Villi do Puszczy Niepołomice, nie zostanie zgłoszony na turniej, miał jedynie uczestniczyć i pomagać w treningach.

W sobotę Zych wystąpił w reprezentacji młodzieżowej, która przegrała w Radomiu z Macedonią Północną 1:2, Jak się okazało, młody golkiper doznał wówczas kontuzji. Następnego dnia PZPN potwierdził, że w dorosłej kadrze nastąpi zmiana.

"W związku z urazem zgrupowanie seniorskiej reprezentacji Polski opuści Oliwier Zych. Jego miejsce zajmie Mateusz Kochalski ze Stali Mielec" - przekazał rzecznik reprezentacji Emil Kopański.

Na Euro 2024 powołanie otrzyma trzech golkiperów: Wojciech Szczęsny, Marcin Bułka i Łukasz Skorupski.

Pierwszy trening

Polscy piłkarze rozpoczęli zgrupowanie w niedzielne popołudnie. O godz. 18 przeprowadzą pierwszy trening na PGE Narodowym.

Łącznie zgrupowanie potrwa dziewięć dni. W tym czasie podopieczni Probierza rozegrają dwa towarzyskie mecze na PGE Narodowym - 7 czerwca z Ukrainą i trzy dni później z Turcją.

Docelowo kadra na turniej w Niemczech zostanie uszczuplona do 26 nazwisk - najpóźniej do 7 czerwca do północy, gdy mija termin zgłaszania ostatecznej listy do UEFA.

Biało-czerwoni udział w ME rozpoczną 16 czerwca od meczu z Holandią w Hamburgu, pięć dni później zagrają z Austriakami w Berlinie, a 25 czerwca - z Francją w Dortmundzie.

