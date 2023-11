Nie ma przestoju. Mimo pożaru zakładu w Sokołowie Podlaskim praca odbywa się w normalnym trybie Olga Kwaśniewska 10.11.2023 18:14 W Zakładach Mięsnych Sokołów SA mimo środowego pożaru linii na wydziale konfekcjonowania wędlin nie ma przestojów i praca odbywa się w normalnym trybie. Wczoraj zatrudnieni w tym wydziale mieli przymusowy dzień wolny.

Pożar w zakładzie w Sokołowie Podlaskim (autor: Służby Ratownicze/Facebook)

Praca w Zakładach Mięsnych Sokołów SA odbywa się już normalnie. Mimo środowego pożaru linii na wydziale konfekcjonowania wędlin nie ma przestojów. Wczoraj zatrudnieni w tym wydziale mieli przymusowy dzień wolny.

Jak mówi mieszkaniec miasta, ważne, by firma pracowała normalnie.

Mieszkańcy Sokołowa Podlaskiego pożar w zakładzie bardzo przeżywają. Twierdzą, że ogromną szkodą byłby zwolnienia pracowników.

Pożar wybuchł w środę wieczorem, z ogniem walczyło 14 zastępów straży pożarnej. To pierwsze takie zdarzenie, do którego doszło na terenie zakładu. Przyczyny wyjaśni śledztwo policji.

Ewakuacja z zakładu w Sokołowie

Ogień pojawił się około godziny 19 w jednej z hal produkcyjnych.

- Z zakładu ewakuowano 460 osób, jedna z tych osób była poszkodowana. Podtruła się dymem podczas ewakuacji. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił jej pierwszej pomocy - mówi rzecznik sokołowskiej straży pożarnej Łukasz Tomczuk.

W hali, w której pojawił się ogień, doszło do zawalenia stropu i dachu. W zakładzie znajdował się też amoniak, na szczęście nie doszło do wycieku, gdyż instalacja bardzo szybko została zabezpieczona. Cała akcja strażaków trwała do godziny 3 nad ranem.

Czytaj też: Incydent z udziałem Black Hawka k. Ciechanowa. Jest apel prokuratury