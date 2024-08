Pożar biogazowni koło Sokołowa Podlaskiego. Co z ogrzewaniem w powiecie? Olga Kwaśniewska 26.08.2024 10:23 Kilka godzin walczyli z pożarem biogazowni koło Sokołowa Podlaskiego strażacy z powiatu sokołowskiego. Zawalił się dach budynku, mogło dojść do wybuchu. Było zagrożenie, że mieszkańcy Sokołowa pozostaną bez ogrzewania, bo obok biogazowni powstaje jednak nowoczesna elektrociepłownia miejska, która będzie korzystać z biopaliwa.

Pożar biogazowni koło Sokołowa Podlaskiego. Co z ogrzewaniem w powiecie? (autor: Iwona Kublik, Burmistrzyni Miasta Sokołów Podlaski/Facebook)

Kilka godzin walczyli z pożarem biogazowni koło Sokołowa Podlaskiego strażacy z powiatu sokołowskiego. Zawalił się dach budynku, mogło dojść do wybuchu. Do pożaru doszło na terenie prywatnej inwestycji w Grochowie Szlacheckim. Obok biogazowni powstaje jednak nowoczesna elektrociepłownia miejska, która będzie korzystać z biopaliwa.

- Pożar nie był dla nas zagrożeniem - uspokaja prezes Przedsiębiorstwa Usług Inżynieryjno-Komunalnych w Sokołowie Podlaskim Bogumiła Oniśk. - To, co dotyczy naszej inwestycji, bezpośrednio tutaj nic nie ucierpiało. Nie ma tu żadnego zagrożenia - mówi.



Obawy, że miejska instalacja ucierpi były, bo pożar był potencjalnie niebezpieczny.

- W tym działaniu brał udział 14 zastępów. Były to dosyć trudne działania ze względu na to, że podczas produkcji w biogazowni wytwarzany jest palny gaz metan. Dosyć ciężkie działania, na szczęście szybka reakcja nie doprowadziła do rozprzestrzeniania się ognia ani do wybuchu. Działania trwały kilka godzin. Po ugaszeniu palącego się dachu, spadł on do środka. Następnie przeprowadzono procesy zbiórkowe - mówi rzecznik PSP w Sokołowie Podlaskim Łukasz Tomczuk.



Właściciel inwestycji nie chce na razie mówić o stratach. Czeka na opinię nadzoru budowlanego.

Biogazownia w Grochowie Szlacheckim to jedna z pierwszych takich inwestycji, która powstała na Mazowszu przed kilkoma laty. Po rozbudowie ma dostarczać częściowo biogaz do miejskiej elektrociepłowni.

Czytaj też: Śmiertelny wypadek pod Płockiem. Zginęli 21-letni kierowca i 16-letnia pasażerka