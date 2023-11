Pożar zakładu w Sokołowie Podlaskim. Ewakuowano 460 pracowników, jedna osoba podtruła się dymem Aneta Borkowska 09.11.2023 08:04 Ponad 60 strażaków walczyło w nocy z pożarem zakładów mięsnych w Sokołowie Podlaskim. Ewakuowano ponad 460 pracowników. Działania już zakończono, strażacy wrócili do swoich baz, ale na miejscu jest jedna jednostka, która nadzoruje pogorzelisko i pilnuje, by nie doszło do ponownego rozpalenia.

Pożar zakładu w Sokołowie Podlaskim. Ewakuowano 460 pracowników, jedna osoba podtruła się dymem (autor: Samochody Ratownicze/Facebook)

Pożar zakładów mięsnych w Sokołowie Podlaskim gasiło w nocy ponad 60 strażaków. Ogień pojawił się około godziny 19 w jednej z hal produkcyjnych.

- Z zakładu ewakuowano 460 osób, jedna z tych osób była poszkodowana. Podtruła się dymem podczas ewakuacji. Została przekazana zespołowi ratownictwa medycznego, który udzielił jej pierwszej pomocy - mówi rzecznik sokołowskiej straży pożarnej Łukasz Tomczuk.

Działania już zakończono, strażacy wrócili do swoich baz, ale na miejscu jest jedna jednostka, która nadzoruje pogorzelisko i pilnuje, by nie doszło do ponownego rozpalenia.

Ogień pojawił się w jednej z hal produkcyjnych. Doszło tam do zawalenia stropu i dachu. W zakładzie znajdował się też amoniak, na szczęście nie doszło do wycieku, gdyż instalacja bardzo szybko została zabezpieczona. Cała akcja strażaków trwała do godziny 3 nad ranem. Na razie nie wiadomo, jaka była przyczyna pożaru.

