Koniec pierwszej rekrutacji do miejskiego żłobka. Połowa dzieci bez miejsc RDC 10.05.2023 19:21 Niemal połowa dzieci z pierwszego etapu rekrutacji nie dostała się do jedynego miejskiego żłobkach w Siedlcach. Na wolnych 60 miejsc złożonych zostało 116 wniosków.

Rekrutacja do żłobka w Siedlcach (autor: Zdjęcie ilustracyjne)

Po pierwszym etapie rekrutacji do jedynego w Siedlcach miejskiego żłobka nie dostała się niemal połowa dzieci. Wolnych było 60 miejsc, a wniosków złożonych 116.

– Pozostałe wnioski zostały przeniesione do listy rezerwowej, złożonych zostało około dwudziestu odwołań. Teraz jest czas, żeby te odwołania rozpatrzyć i 15 maja podać ostateczną listę dzieci przyjętych – mówi naczelnik wydziału spaw społecznych w ratuszu Leszek Borkowski.

Liczba złożonych wniosków nie oddaje jednak skali potrzeb. Część rodziców zrezygnowała zawczasu z walki o miejsce w placówce, wiedząc, że ich dzieci i tak się tam nie dostaną.

Miesięczna opłata za pobyt dziecka w miejskim żłobku to ok. 250 złotych plus wyżywieni. Z kolei w placówce prywatnej to średnio 1000 złotych plus wyżywienie.

