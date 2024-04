Jedyne takie miejsce w Polsce. W Siedlcach powstanie specjalny poligon szkoleniowy Beata Głozak 04.04.2024 10:24 W Siedlcach wybudowany zostanie specjalny poligon szkoleniowy z dużymi słupami i przewodami elektrycznymi do prac pod napięciem. Inwestycja powstanie w ramach budowy Branżowego Centrum Umiejętności. Firma Trakcja ma dać materiały na poligon, a o środki na jego budowę będzie zabiegać CKZ.

W Siedlcach powstanie specjalny poligon szkoleniowy do prac pod napięciem (autor: Urząd Komunikacji Elektronicznej)

W ramach budowy Branżowego Centrum Umiejętności w Siedlcach powstanie specjalny poligon szkoleniowy z dużymi słupami i przewodami elektrycznymi do prac pod napięciem. Będzie to jedyne takie miejsce w całej Polsce.

Centrum Kształcenia Zawodowego porozumiało się w tej sprawie z firmą Trakcja, która buduje mosty, drogi, tory i sieci trakcyjne. O tym, co zostanie wybudowane, mówi jej dyrektor techniczny Bartłomiej Cygan.

— Będą tam zabudowane fizyczne słupy do sieci trakcyjnej, liny do sieci trakcyjnej, słupy energetyczne i na takich samych elementach, na jakich będą później osoby pracowały, będą się uczyły. Idealnie będzie oddane to, z czym spotkamy się rzeczywiście w takiej pracy zawodowej — wymienia Cygan.

Pierwszy taki w Polsce poligon

Dyrektorka Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach Małgorzata Szymaniuk-Kruk informuje, że firma ma dać materiały na poligon, a o środki na jego budowę będzie zabiegać CKZ.

— Program utworzenia poligonu do prac na niskim i średnim napięciu, jest to według mojej wiedzy, jedyny w Polsce, albo przynajmniej pierwszy w Polsce poligon, który będzie tworzony we współpracy z placówką oświatową — mówi Szymaniuk-Kruk.

Wkrótce strony porozumieją się w sprawie konkretnego wkładu w inwestycję. Działkę pod poligon przekaże miasto.

Czytaj też: Basen w Płocku trzeci raz zanieczyszony odchodami. Za wymianę wody i badania zapłaci winowajca?