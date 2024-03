Uczniowie 17 szkół walczyli o tytuł w 6. Mistrzostwach Młodych Kelnerów w Siedlcach Olga Kwaśniewska 19.03.2024 11:42 Test wiedzy, serwis wody gazowanej lub niegazowanej, kawy, wina bezalkoholowego i wreszcie - ciasta z sosem. To wszystko czekało na uczniów z całego kraju, którzy w siedleckiej "Samochodówce" brali udział w 6. Mistrzostwach Młodych Kelnerów. Zmaganiom na hali sportowej przyglądał się nasz reporter.

Mistrzostwa Młodych Kelnerów po raz szósty w Siedlcach. – Chcemy promować młodych profesjonalistów – wyjaśnia dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Krzysztof Grzegorczuk – Ważną kwestią jest to, żeby pracodawca widział wykształconych, młodych ludzi, których później może spokojnie zatrudnić, którym będzie ufał. Będą wiedzieli, że osoba, która jest obsługiwana, jest obsługiwana w sposób profesjonalny i fachowo. Prawda jest taka, że człowiek je w 50 procentach oczami, więc jeżeli jest dobrze obsłużony, to wiadomo, że na pewno wróci do takiej restauracji.

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 Krzysztof Grzegorczuk zdradza, w jakich konkurencjach zmierzyli się uczestnicy – Pierwszym sitem mówiąc kolokwialnie jest test. W następnej konkurencji serwis wody gazowanej lub niegazowanej. Po tym etapie napój gorący, prawdopodobnie to będzie kawa. Serwis wina musującego w tym przypadku bezalkoholowego, bo to też jest ważne czy alkoholowy, czy nie alkoholowy. A już w ścisłym finale, w którym zmierzy się 4 najlepszych uczniów, będzie serwis ciasta z patery wraz z sosem.

W Mistrzostwach brała udział rekordowa liczba uczniów z 17 szkół, m.in. z Warszawy, Kętrzyna, Lublina.

Źródło: RDC Autor: Olga Kwaśniewska/AP