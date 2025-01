Kto odpowie za śliskie ulice i chodniki w Siedlcach? Będą kontrole w wydziale dróg Beata Głozak 08.01.2025 12:02 Będą kontrole w wydziale dróg po dzisiejszej sytuacji na siedleckich ulicach. Rano w mieście kierowców powitała szklanka. Mimo ostrzeżeń i alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o możliwej gołoledzi, na trasy nie wyjechał żaden specjalistyczny sprzęt.

Ratusz zapowiada kontrole w siedleckim wydziale dróg. Mimo ostrzeżeń i alertów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej o możliwej gołoledzi, na trasy nie wyjechał żaden specjalistyczny sprzęt.

- To zgłoszenie miał wysyłać nasz Wydział Dróg na podstawie analiz prognoz pogody. W związku z tym, że to zgłoszenie tym razem nie zostało wysłane, pan prezydent zlecił kontrolę w naszym Wydziale Dróg - mówi naczelnik gabinetu prezydenta Piotr Woźniak.



Siedlce nie mają umowy na zimowe utrzymanie dróg, bo firmy, które wzięły udział w przetargu, odwołują się do Krajowej Izby Odwoławczej. Miasto od grudnia zleca zadanie utrzymania dróg wysyłając zapytanie ofertowe do firm po wcześniejszej analizie prognoz.

- Nie wiemy, co zawiodło. Pan prezydent jest w trakcie analizy tego. Ta sytuacja chyba zaskoczyła wszystkich, nie tylko samorząd miasta Siedlce, ale wszystkie samorządy. Nie tylko samorządy, bo sam jechałem dzisiaj rano drogą krajową i sytuacja była również taka sama - tłumaczy Woźniak.



Problem zauważyli także mieszkańcy, którzy mieli problemy z dojściem do pracy czy szkoły.



Rocznie Siedlce przeznaczały ponad 3 miliony na akcję zimowego utrzymania dróg.

