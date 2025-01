Bryła lodu z ciężarówki wpadła jej do auta. Kobieta w szpitalu, policja szuka kierowcy tira Joanna Tarkowska-Klinke 07.01.2025 17:16 Bryła lodu spadła z ciężarówki i przebiła przednią szybę osobówki. Kierująca trafiła do szpitala. Do wypadku doszło koło Garwolina. Policja szuka kierowcy samochodu ciężarowego, który prawdopodobnie nawet nie zauważył, co się stało.

Bryła lodu z ciężarówki wpadła jej do auta. Kobieta w szpitalu, policja szuka kierowcy tira (autor: Polska Policja)

Wypadek w miejscowości Słup Pierwszy koło Garwolina. Bryła lodu spadła z ciężarówki i przebiła przednią szybę jadącej za nią osobówki, raniąc kierująca.

- Prawdopodobnie z ciężarówki na jadący z naprzeciwka pojazd osobowy spadła bryła lodu, która przebiła szybę czołową osobówki. Uderzenie było tak duże, że pasażerka z obrażeniami twarzoczaszki trafiła do szpitala. Kierowca pojazdu ciężarowego odjechał z miejsca zdarzenia.



Prawdopodobnie nawet nie zauważył, co się wydarzyło. Policja ustala jego tożsamość.

Funkcjonariusze przypominają, że w przypadku, gdy nieodśnieżony pojazd przyczyni się do spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym innym uczestnikom ruchu lub pasażerom, kierujący naraża się na konsekwencje prawne z artykułu 86 §1 kodeksu wykroczeń, które przewidują mandat karny nie niższy niż 1500 złotych lub sprawa może być skierowana do sądu. Kiedy pokrzywdzony poniesie poważne obrażenia, a zdarzenie zostanie zakwalifikowane jako wypadek, sprawca odpowie za przestępstwo z artykułu 177 kodeksu karnego, za które może grozić do 3 lat, a gdy następstwem wypadku jest śmierć, nawet do 8 lat.

