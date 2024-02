Siedlecki TBS będzie remontować budynki. Na najpilniejsze prace przeznaczy 360 tys. zł Olga Kwaśniewska 12.02.2024 17:23 Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego będzie modernizować swoje budynki. W tym roku spółka przeznaczy 360 tys. zł na najpilniejsze prace, związane m.in. z wymianą okien czy remontami klatek schodowych. Najwięcej prac zaplanowano na najstarszych budynkach przy Niepodległości oraz przy Romanówce, ale remonty klatek schodowych będą również przy Starowiejskiej 60A.

Jakie plany ma siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego? (autor: stbs.siedlce.pl)

Wymiany okien czy remonty schodów i klatek schodowych. Siedleckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego ma już plan prac na ten rok w swoich zasobach mieszkaniowych.

Prezes STBS Adam Zawadzki podkreśla, że najwięcej robót zaplanowano w najstarszych budynkach przy Romanówce i Niepodległości.

— To są najstarsze budynki i one wymagają pewnych napraw. Będziemy kontynuowali naprawę balkonów przy ulicy Niepodległości w dwóch budynkach. Nie zrobimy kompleksowo wszystkich balkonów z uwagi na to, że koszty wykonania są dosyć duże — mówi Zawadzki.

STBS planuje także remonty przy Starowiejskiej 60 A oraz bieżące naprawy.

„Mieszkańcy są zadowoleni”

Jak zapowiada prezes STBS, najpierw zostaną dokończone remonty balkonów przy Niepodległości 10A, a później rozpoczną się prace przy „dziesiątce”.

— Co roku jakąś ilość balkonów będziemy remontowali, z tym że nie tylko są remontowane posadzki, ale dodatkowo są robione na ostatniej kondygnacji daszki z osłonami bocznymi, które wyglądają bardzo estetycznie. Mieszkańcy są z nich zadowoleni. One są zrobione z poliuretanu przezroczystego, także nie ograniczają dopływu światła — oznajmia Zawadzki.

Wszystkie prace pochłoną w tym roku ok. 360 tys. zł i w całości są finansowane z funduszu remontowego, będącego składową czynszu lokatorów.

Czytaj też: Przemoc słowna wobec dzieci ze żłobka w Legionowie. Trzy opiekunki zwolnione