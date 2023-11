Tańszy prąd w Siedlcach? Rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej Beata Głozak 08.11.2023 20:17 W Siedlcach rozstrzygnięto przetarg na dostawę energii elektrycznej na najbliższe dwa lata. Kontrakt jest niższy od ostatniego aż o 5 mln złotych. — Jest to oszczędność rzędu 20% — zaznacza skarbnik miasta Kazimierz Paryła.

Tańszy prąd dla Siedlec (autor: pexels)

Tańszy prąd dla Siedlec — miasto rozstrzygnęło przetarg na dostawę energii elektrycznej na najbliższe dwa lata. Jak przekazuje skarbnik miasta Kazimierz Paryła, kontrakt jest niższy od ostatniego aż o 5 mln złotych.

— Osiągnęliśmy cenę kilowata na ten dzień - 73 grosze. Natomiast mieliśmy do tej pory 85 groszy. Jest to oszczędność rzędu 20%. Cała umowa wyniesie nas 20 mln 592 zł. Ceny ostatniego dwulecia to było 25 mln 700 zł — informuje Paryła.

To dobra wiadomość, także z punktu widzenia mieszkańców. Prezes Agencji Rozwoju Miasta Paweł Truszkowski zaznacza, że z tej dostawy zasilane będą wszystkie jednostki miejskie w tym obiekty jak aquapark czy stadion.

— To jest jeden z głównych składników kosztów. Jest to bardzo trudny czas, cały ten rok. Okres galopującej inflacji jest trudny dla całej branży, która ma w swoim zakresie działalności parki wodne i tego typu obiekty — mówi Truszkowski.

Im niższy prąd, tym większe szanse na uniknięcie podwyżek. Przetarg jest też ważny dla miejskiego szpitala. Ośrodek realizuje trzyletni program naprawczy i każde ograniczenie kosztów jest potrzebne.

