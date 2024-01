Pierwszy szkolny gabinet stomatologiczny powstanie w gminie Siedlce Olga Kwaśniewska 20.01.2024 16:45 Na terenie gminy Siedlce powstanie gabinet stomatologiczny, który będzie dbał o zdrowe uśmiechy uczniów. W czasie ferii na terenie szkoły w Stoku Lackim rozpoczęły się prace remontowe nad pomieszczeniem dawnej kuchni, która zostanie zagospodarowana pod gabinet dentystyczny. Z gabinetu będą korzystać wszyscy uczniowie, którzy będą wymagali leczenia.

Pierwszy szkolny gabinet stomatologiczny powstanie w gminie Siedlce (zdjęcie ilustracyjne) (autor: Pexels)

W gminie Siedlce powstanie pierwszy szkolny gabinet stomatologiczny. Samorząd remontuje na ten cel pomieszczenie w Zespole Oświatowym w Stoku Lackim. Trwają również rozmowy z Narodowym Funduszem Zdrowia, który pokryje koszty prowadzenia gabinetu.

– Usługi będą dla wszystkich dzieci z całej gminy – podkreśla wójt Henryk Brodowski – będą objęte wszystkie dzieci ze wszystkich zespołów oświatowych na tak zwaną kontrolę. Pani stomatolog będzie dowożona do szkoły. Natomiast tam, gdzie pani stomatolog zakwalifikuje jakieś dziecko do leczenia, da karteczkę, ustali termin, to leczenie będzie się odbywało właśnie w Stoku Lackim.

Gabinet będzie czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 16:00 poza feriami oraz w wybrane dni w wakacje. Są szanse, że zacznie działać jeszcze w tym roku szkolnym. Gmina zapłaci tylko za dostosowanie i wyposażenie pomieszczenia, czyli maksymalnie 60 tys. zł. Samorząd już myśli o utworzeniu drugiego gabinetu po zachodniej stronie, albo w Nowych Iganiach albo w Żelkowie Kolonii.

