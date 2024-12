Jest decyzja w sprawie 21 pielęgniarek oskarżonych o fałszowanie dokumentacji w pandemii Olga Kwaśniewska 10.12.2024 20:56 Nie ma podstaw, by oskarżyć pielęgniarki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego o fałszowanie dokumentacji medycznej. Prokuratura Rejonowa w Siedlcach trzeci raz umorzyła śledztwo w sprawie 21 kobiet, które w czasie pandemii koronawirusa miały dokonywać wpisów ze wstecznymi datami w kartach pacjentów, by otrzymać dodatki do płac.

Mazowiecki Szpital Wojewódzki w Siedlcach (autor: Wikimedia.org)

Prokuratura Rejonowa w Siedlcach umorzyła kolejny raz śledztwo w sprawie fałszowania dokumentacji medycznej przez pielęgniarki Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego. Kobiety miały wpisywać dane po czasie, celem otrzymania dodatków COVID-owych.

Jak mówi prokurator rejonowa Katarzyna Wąsak, prokuratura nie potwierdziła tych zarzutów, mimo że po odwołaniu szpitala do sądu ponownie rozpatrywała sprawę.

– Postępowanie w tej sprawie zostało po raz kolejny umorzone i to postanowienie jest prawomocne. Ustalono, że tutaj te pielęgniarki nie dopuściły się czynów zabronionych – uzasadnia decyzję prokurator.

Zdaniem władz szpitala 21 pielęgniarek oddziału kardiologii miało między kwietniem a lipcem 2021 roku fałszować dokumentację medyczną pacjentów. Pracownice zostały we wrześniu 2021 roku zwolnione dyscyplinarnie.

Część z nich poszła do sądu i w pierwszej instancji wygrała odszkodowanie i przywrócenie do pracy. Od tej decyzji szpital także się odwołał.

– Prokurator umorzył to postępowanie. Stwierdził, że pielęgniarki w tej sprawie, jeżeli dochodziło do wpisów i były to również wpisy dokonywane po dokonaniu jakiejś czynności lekarskiej, to one miały związek z wykonywaną pracą. Głównie wiązało się to z erą COVID-u. I wiadomo było, że pewnych czynności od razu nie można było dokonać. Więc nie było to celowe działanie pielęgniarek, tylko wynikało po prostu z charakteru ich pracy – tłumaczy Wąsak.

Szpital miał tydzień na wniesienie odwołania od decyzji prokuratury. Nie zrobił tego, co oznacza, że decyzja jest prawomocna.

