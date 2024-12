Asystenci osób z niepełnosprawnościami coraz bliżej? Prace nad ustawą zależą od kosztów Adam Abramiuk 10.12.2024 16:08 Rząd zajmie się asystentami osób z niepełnosprawnościami i łatwiejszym dostępem do ich usług. Projekt ustawy został wpisany do Rządowego Centrum Legislacji. W ubiegłym tygodniu w tej sprawie odbył się protest przed Kancelarią Premiera.

Niepełnosprawność (autor: Pixabay)

Projekt ustaw w sprawie asystentów osób z niepełnosprawnościami został wpisany do Rządowego Centrum Legislacji.

W zeszłym tygodniu odbył się protest dotyczący tych kwestii. Jego organizatorka Małgorzata Szumowska mówiła w Polskim Radiu RDC, że środowisko liczy na jak najszybsze prace legislacyjne nad projektem ustawy.

– Faktycznie był taki moment, kiedy on utknął w zamrażarce u ministra Domańskiego, ale został odmrożony. My wyszliśmy po to, żeby przypomnieć, że jest to dla nas ważne. Chociaż informacja o proteście może dodała trochę temperatury i dlatego to odmrożenie nastąpiło – mówiła Szumowska.

Z kolei minister ds. społeczeństwa obywatelskiego Adriana Porowska wskazywała, że wszystko jest uzależnione od tego, ile będą kosztowały założenia projektu.

– To co mamy do zrobienia jako rząd i na pewno się w tej sprawie spotkamy, to zobaczymy, ile pieniędzy w systemie już jest. Jeśli będzie realizowana usługa asystencji, to inne programy realizowane także rękami organizacji pozarządowych nie będą już musiały działać, bo te organizacje pozarządowe będą mogły czerpać z pieniędzy przeznaczonych na asystencję osobistą – tłumaczyła Adriana Porowska.

Rządowy projekt ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami miałby być przyjęty przez rząd w I kwartale 2025 r.

W Polsce w ubiegłym roku żyło 4 mln ludzi z niepełnosprawnościami.

Czytaj też: Mieli wyłudzić ponad 200 tysięcy złotych i kraść tożsamości. Usłyszeli 140 zarzutów