Koniec remontu w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim. Poradnie wracają do budynku

Koniec wędrówek po budynkach i oddziałach, by znaleźć właściwy gabinet. Poradnie w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim w Siedlcach wracają na swoje miejsce. Zakończył się remont pierwszego piętra budynku od ul. Poniatowskiego. Do końca stycznia poradnie przyszpitalne wrócą do głównego budynku, któremu przybyło jedno piętro.