Od piątku nowe targowisko w gminie Siedlce Olga Kwaśniewska 12.01.2023 20:51 Gmina Siedlce uruchamia pierwsze targowisko. Od piątku na terenie wiejskiej świetlicy w Strzale będzie można sprzedawać i kupować lokalne produkty.

RDC

Jak mówi wójt Henryk Brodowski, będą to nie tylko owoce, warzywa, sery czy wędliny.

- Może to być miód, może to być jakieś rękodzieło, serwetki, bo to pięknie wygląda i wszyscy co mają zdolności do tworzenia powinni mieć możliwości do sprzedania, a inni na pewno chętnie kupią - dodaje.

Co ważne - gmina nie będzie pobierać opłaty targowej.

- Darmowe dla wszystkich. Wszyscy z powiatu siedleckiego mogą handlować. Dopóki nie będzie tłoku to nie będzie weryfikacji. W przyszłości może się pojawić weryfikacja jeżeli handel się rozwinie, może postawimy nowe zadaszenia - wyjaśnia.

Targowisko będzie odbywać się w każdy piątek i sobotę.

Czytaj też: "Przy wodomierzach ktoś manipulował". Ponad 250 podpisów pod pismem do SSM