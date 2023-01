"Przy wodomierzach ktoś manipulował". Ponad 250 podpisów pod pismem do SSM Beata Głozak 12.01.2023 09:01 Już ponad 250 lokatorów podpisało się pod pismem do władz Siedleckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w związku - z ich zdaniem - zawyżonymi odczytami na wodomierzach. Nasze niedopłaty za ostatni kwartał sięgają kilkuset złotych – mówią.

Ponad 250 podpisów pod pismem do SSM (autor: Siedlecka Spółdzielnia Mieszkaniowa)

Mamy wrażanie, że ktoś przy wodomierzach manipulował - usłyszała od mieszkańców nasza reporterka Beata Głozak.





Lokatorzy domagają się m.in. od spółdzielni, aby na swój koszt sprawdziła i wymieniła wodomierze. Tymczasem według prezesa SSM Michała Golika, nie ma do tego podstaw.

- Do tej pory żadnych zastrzeżeń nie mieliśmy i nie mamy. Można powiedzieć, że dwu czy trzykrotnie wystąpiły kwestionowane wskazania, poszły liczniki do tak zwanego Biura Miar i Wag, czyli do legalizacji i okazało się, że działają prawidłowo - zaznaczył.



Spółdzielnia pokrywa koszty wymiany wodomierzy tylko wtedy, gdy te okażą się wadliwe. W sytuacji kiedy się sprawne koszt lezy po stronie lokatora.

