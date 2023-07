Prawie 17 osób na jedno miejsce. Zakończyła się rekrutacja na kierunek lekarski na UPH Beata Głozak 11.07.2023 20:35 Prawie 17 osób na jedno miejsce – takim wynikiem równo o północy zakończyła się rekrutacja na nowo powstały kierunek lekarski na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. – Chce u nas studiować tysiąc osób, a miejsc mamy 60. To sukces – mówi rektor UPH Mirosław Minkina.

Rekrutacja na kierunek lekarski w Siedlcach (autor: Zdjęcie ilustracyjne/Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Niemal tysiąc osób wzięło udział w rekrutacji na nowo powstały kierunek lekarski na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach. Tymczasem miejsc dla studentów jest zaledwie 60. Rektor uczelni przyznaje, że to niemały sukces.

– To też zobowiązuje, bo to są nowe wyzwania. Mamy przygotowany program kształcenia, odpowiednią kadrę, a poza tym mamy wsparcie dwóch szpitali. Chcemy postawić przede wszystkim na jakość i na indywidualne podejście do kształcenia i do pacjenta – mówi Mirosław Minkina.

Studia w Siedlcach będą stacjonarne, jednolite magisterskie i potrwają 6 lat. Na przyszłych lekarzy czeka w sumie prawie 6 tysięcy godzin zajęć.

