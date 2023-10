Aneks podpisany. W Siedlcach powstanie spalarnia odpadów komunalnych Aneta Borkowska 11.10.2023 20:34 W Siedlcach powstanie spalarnia odpadów komunalnych – zapewnia tamtejsze Przedsiębiorstwo Energetyczne. Inwestycja do końca września stała pod znakiem zapytania po tym jak do Samorządowego Kolegium Odwoławczego od decyzji prezydenta o budowie wpłynęły odwołania.

Aneks podpisany. W Siedlcach powstanie spalarnia odpadów komunalnych (autor: Flikr)

Spalarnia odpadów komunalnych powstanie – zapewnia Siedleckie Przedsiębiorstwo Energetyczne. Aby inwestycja ruszyła Przedsiębiorstwo Energetyczne musiało do 3 października przedstawić Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska ostateczną decyzję o budowie. To był warunek, aby miejska spółka dostała obiecane na ten cel pieniądze, ale na decyzję nie było szansy, bo sprawa trafiła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Aby wybrnąć z impasu, 29. września, PEC i Fundusz podpisały aneks, który mówi, że do wypłaty dofinansowania wystarczą obecne dokumenty.

– Dlatego możemy przystąpić do dalszego działania – mówi prezeska PEC Marzena Komar – Według harmonogramu mamy opóźnienie półroczne, ale już bierzemy się do pracy. Do końca roku chcemy ogłosić 2 przetargi: na menadżera kontraktu oraz już na wykonalność tego projektu.

Instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych ma powstać na terenie siedleckiego Przedsiębiorstwa Energetycznego. Jej wydajność ma wynieść ponad 24 tys. ton śmieci rocznie.

