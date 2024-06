Spalarnia odpadów w Siedlcach jednak nie powstanie? „Nie będziemy się wahali zrezygnować” Beata Głozak 01.06.2024 09:11 Największa inwestycja w ciągu ostatnich lat w Siedlcach – budowa spalarni odpadów - może nie dojść do skutku. Zrezygnowania z niej nie wyklucza nowy prezydent Tomasz Hapunowicz. Już nim został włodarzem Siedlec, jako prezes Mostostalu, blokował tę inwestycję.

Spalarnia odpadów/zdjęcie ilustracyjne (autor: Flikr)

Spalarnia odpadów w Siedlcach może nie powstać - zapowiada nowy prezydent Siedlec. Niechęć Tomasza Hapunowicza do budowy instalacji była znana od początku. Jako prezes Mostostalu Siedlce sam blokował tę inwestycję. Po tym, jak tuż po jego zaprzysiężeniu wymieniono władze Przedsiębiorstwa Energetycznego, w spółce ruszyły szerokie kontrole dotyczące planowanej budowy spalarni.

– Od ich wyników zależy wszystko – mówi prezydent. - Jeżeli to będzie wynikało z tego, że te audyty będą dla nas niekorzystne, ten biznesplan będzie pokazywał, że ta inwestycja jest dla nas nieopłacalna, dla naszego miasta, to nie będziemy się wahali zrezygnować z tej inwestycji - tłumaczy.



Budowa spalarni miała być w formule zaprojektuj i wybuduj, czyli wykonawca sam miał przygotować jej projekt, a potem go zrealizować.

Budowa spalarni w Siedlcach miała być sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Jej wydajność miała wynieść ponad 24 tys. ton odpadów rocznie.

