Siedlce będą miały najwyższe w historii zadłużenie? To po decyzji radnych Beata Głozak 28.05.2024 16:38 Siedlce o krok od półmiliardowego zadłużenia. To efekt dzisiejszej decyzji rady miasta o emisji obligacji na 80 milionów złotych. Jeśli samorząd zdecyduje się na pełną kwotę, zbliży się do mitycznej granicy.

Siedlce (autor: RDC)

Siedlcom grozi pół miliarda złotych zadłużenia. Radni zadecydowali dziś o emisji obligacji na 80 milionów złotych.

- Osiągniemy poziom około 490 mln zł w stosunku do 726 mln zł dochodu. Oznacza to, że przy zastosowaniu przepisów, które na dzień dzisiejszy obowiązują, zadłużenie wyniesie około 80 procent. Właśnie wszystko na to wskazuje - mówi skarbnik miasta Kazimierz Paryła.



14 milionów z zaplanowanych 80 pójdzie na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i różnych zobowiązań, a reszta na inwestycje. Emisję obligacji zaplanowano na ten rok w trzech seriach. Ich wykup miały nastąpić w latach 2041, 2042 i 2043.

Czytaj też: Kiedy pojedziemy A2 z Siedlec do Mińska Mazowieckiego? GDDKiA: Mamy opóźnienie