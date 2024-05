Kiedy autostradą z Siedlec do Mińska Mazowieckiego? GDDKiA: Mamy opóźnienie Olga Kwaśniewska 26.05.2024 09:23 Kolejne opóźnienia na budowie autostrady nr 2 na wschód od Mińska Mazowieckiego. Do końca kwietnia miały potrwać prace na odcinku A2 Siedlce Zachód – Siedlce Południe, a wciąż trwa przygotowywanie infrastruktury. – Wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego – mówi rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA.

Kiedy autostrada z Siedlec do Mińska Mazowieckiego? (autor: Krzysztof Nalewajko/GDDKiA)

Kierowcy jeszcze poczekają na otwarcie A2 między Kałuszynem a Siedlcami. Mimo że odcinek Siedlce Zachód – Siedlce Południe miał być gotowy do końca kwietnia, prace wciąż trwają, a wykonawcy wszystkich trzech etapów chcą zmiany umów.

Jednak rzeczniczka mazowieckiego oddziału GDDKiA uspokaja, że zarówno ten odcinek, jak i Kałuszyn – Groszki powinny być uruchomione jeszcze w tym roku.

– Plan jest taki, by w tym roku udostępnić kierowcom dwa odcinki, między Kałuszynem a Groszkami i między Siedlce Zachód a Siedlce Południe. Środkowy odcinek zaś, między węzłami Groszki i Siedlce Zachód w 2025 roku. Kontynuacja ruchu między tymi węzłami odbywać się będzie po istniejącej drodze krajowej numer 2 – podaje Tarnowska

Pierwotnie wszystko miało być gotowe do połowy tego roku. Tymczasem prace na całym prawie 40-kilometrowym odcinku trwają.

– Wykonawcy realizują prace drogowe związane z układaniem kolejnych warstw nawierzchni ciągu głównego. Prowadzone są roboty przy obiektach mostowych, dobudowywane kolizje z urządzeniami infrastruktury podziemnej, które kolidują z przebiegiem drogi. Montowana jest siatka ogrodzeniowa, budowane ekrany akustyczne i bariery energochłonne – podaje Tarnowska.

W rozpatrywaniu są roszczenia wykonawców, którzy oczekują albo wydłużenia terminów, albo dodatkowych wynagrodzeń.

– Kałuszyn – Groszki to 70 procent, Groszki – Siedlce Zachód to 59 procent, a odcinek najbliższej Siedlec, czyli Siedlce Zachód – Siedlce Południe to 90 procent. Podpisaliśmy aneks wydłużający czas na ukończenia zadania do 30 kwietnia tego roku dla odcinka Siedlce Zachód – Siedlce Południe. W procedowaniu są roszczenia wykonawców, którzy oczekują wydłużenia czasu na ukończenia lub dodatkowych środków finansowych – informuje Tarnowska.

Budowa A2 od Kałuszyna do Siedlec w sumie kosztować będzie blisko 1,6 mld zł.

Czytaj też: Trzy warianty przebiegu S10. Jest ankieta dla mieszkańców Płocka i okolic